Qué pasó en la panamericana hoy, 4 de diciembre

Durante la madrugada de hoy, jueves 4 de diciembre un camión que transportaba volcó en la Panamericana y derramó el aceite comestible que transportaba. Tras el incidente, el tránsito permanece cortado y los vehículos son desviados por las colectoras.

Ante esta noticia muchas personas que viajan por la autopista en la mañana se preguntan qué se sabe sobre el incidente y si sigue cortada.

¿Sigue cortada la Panamericana? Qué se sabe del camión que volcó y derramó aceite en la autopista

Volcó un camión en la Panamericana y hay demoras de cola

El incidente ocurrió en la autopista Panamericana en el kilómetro 41,5 del Ramal Campana, sentido a la ciudad de Buenos Aires, a la altura de Ingeniero Maschwitz cerca de las tres de la mañana. El vehículo rompió el guardarraíl que divide ambas manos y quedó completamente cruzado sobre la calzada.

Como consecuencia, el tránsito permanece cortado en la zona y los vehículos son desviados por la colectora, que ya presenta unos 2 kilómetros de congestión. Por la forma en que quedó caído el camión, la autopista quedó totalmente bloqueada en ambas direcciones. Hasta el momento, no pudieron sacar el camión de la autopista ni limpiar el aceite derramado, por lo cual la Panamericana sigue cortada esta mañana.

Para evitar el tráfico en la zona afectada, es recomendable que quienes vienen del norte tomen la ruta 26 para tomar el desviarse hacia el Ramal Pilar a la altura de Del Viso. En tanto, quienes vienen del sur puede hacer este camino a la inversa. Esta es la única alternativa posible para evitar el tráfico que hay en la colectora de la autopista a la altura de Maschwitz hasta de que finalice el operativo para levantar el camión y limpiar la pisada.

Desde que ocurrió el incidente, trabajaban en el lugar bomberos y personal y grúa de la concesionaria de la vía Autopistas del Sol (Ausol). Por el momento, el operativo se centraba en tareas de limpieza sobre la traza debido a que quedó derramado mucho aceite sobre el asfalto.

El camión volcó en la Panamericana a la altura de Maschwitz y derramó aceite comestible en la calzada Captura LN+

El chofer del rodado resultó herido, aunque estaba fuera de peligro. De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor del camión resultó ileso pese al incidente vial que protagonizó. El chofer habría salido por sus propios medios del rodado. Fue atendido y trasladado a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín por una ambulancia del SAME de Escobar. Aún no se conocen los motivos por los cuales el camionero perdió el control del rodado y sufrió el accidente.