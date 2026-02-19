Sismo en Mar del Plata: qué se sabe del temblor que se sintió hoy, jueves 19 de febrero

Un intenso movimiento sísmico de 4.9 grados en la escala de Richter sorprendió a los habitantes de la costa atlántica bonaerense a las 8.16 de este jueves. El sismo en Mar del Plata localizó su epicentro sobre el mar, en un área comprendida entre las localidades de Miramar y Chapadmalal, y activó los protocolos de seguridad de las autoridades locales.

¿Dónde se localizó el epicentro y cuál fue la magnitud exacta?

Los registros técnicos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), precisaron los datos del suceso minutos después del evento y confirmaron que el foco sísmico se situó a unos 30 kilómetros de la ciudad de Miramar, una ubicación que corresponde a una zona sobre el nivel del mar en dirección a Chapadmalal. La magnitud de 4,9 representa un registro considerable para las características geológicas de esta región. Plataformas digitales y sistemas de alerta de Google notificaron la actividad casi en tiempo real.

La alerta que emitió el Instituto de Prevención Sísmica

El impacto del fenómeno varió de forma notable según la ubicación geográfica y el tipo de construcción. El temblor se sintió con especial intensidad en el microcentro de la ciudad balnearia. Los vecinos en edificios de altura percibieron el movimiento con mayor fuerza debido al efecto de amplificación en las estructuras verticales.

Trabajadores y residentes del centro reportaron sacudones breves pero notorios, una situación distinta en los barrios del sur. Habitantes de Los Acantilados y Playa Serena describieron un “ruido subterráneo” previo al movimiento de tierra.

El protocolo de seguridad y el reporte oficial de daños

La dirección de Defensa Civil inició sus protocolos de monitoreo tras los primeros avisos. La prioridad se centró en la evaluación de la infraestructura urbana. Las autoridades locales confirmaron la inexistencia de heridos y aseguraron que no se registraron daños materiales de importancia en la vía pública.

El sismo en Mar del Plata, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica

El susto inicial provocó reacciones preventivas en la población. Personas en edificios cercanos a la Plaza Colón realizaron salidas espontáneas a la calle. La calma retornó pocos minutos después. Fuentes municipales indicaron: “Estamos en contacto con los organismos nacionales para determinar la magnitud exacta, pero podemos llevar tranquilidad a la población: no hay riesgo de daños estructurales”.

El relato de los testigos y las notificaciones en celulares

Los testimonios de los residentes ilustran la inmediatez del evento. Alejandro, un vecino de la ciudad, dialogó con el medio local 0223 y describió su experiencia. “Fueron unos pocos segundos pero tembló todo”, relató el hombre sobre el momento exacto del sismo.

La tecnología cumplió un rol clave en la confirmación del suceso para muchos habitantes. Dara, otra residente marplatense, detalló la llegada de la información a través de los dispositivos móviles. “Se sintió hace un rato, estamos trabajando y nos saltó el alerta en los celulares”, explicó la mujer.

La explicación científica sobre la actividad sísmica bonaerense

La provincia de Buenos Aires se asienta sobre una zona clasificada geológicamente como de sismicidad baja. Este evento se suma a una corta lista de antecedentes en la cuenca del Salado y el litoral atlántico. Los expertos atribuyen estos movimientos esporádicos a causas específicas del terreno.

Las fallas geológicas locales suelen actuar como el origen de estos fenómenos. Otra causa probable radica en los ajustes naturales de la placa continental. Estos reacomodamientos liberan energía acumulada cerca de la costa de manera ocasional y generan temblores perceptibles para la población.

