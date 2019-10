Las autoridades aeroportuarias estiman que las complicaciones continuarán durante todo el día Fuente: Télam

La fuerte tormenta que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el norte bonaerense provoca serios problemas en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y El Palomar, que están en alerta roja. Hay decenas de vuelos demorados, cancelados y con desvíos.

El aeropuerto internacional de Ezeiza suspendió los aterrizajes debido a que las plataformas se encuentran saturadas. Según indicaron, los aviones no pueden despegar porque, por el protocolo de seguridad, se cancelaron los servicios de rampa por la intensa actividad eléctrica.

Los vuelos son derivados a Montevideo, Rosario y Córdoba. "Cuando los condiciones mejoren y los vuelos comiencen a despegar, se permitirá la llegada de los servicios derivados", dijeron las fuentes aeroportuarias a Télam.

Mientras tanto, se estableció un plan de contingencia para ubicar a los aviones en plataformas remotas y trasladar desde allí a los pasajeros. "Tenía un vuelo a Resistencia, Chaco a las nueve de la mañana, o sea que estoy acá desde las siete. Me dijeron ahora que lo van a reprogramar y estoy haciendo esta fila inmensa para ver qué solución nos dan. La verdad que no nos acercaron ninguna solución porque la gente de las aerolíneas no tiene mucha idea de que hacer con todo esto", dijo a LA NACION María del Carmen Ramos, de 67 años.

"Nuestro vuelo salía 13.45 rumbo a San Rafael, Mendoza. Recién ahora nos avisaron que se canceló y me enteré porque fui a preguntar. Ahora tenemos que hacer una cola larguísima para reprogramar el pasaje, la verdad que estamos con un poco de bronca", dijo Silvina Andreoni, de 45 años.

Este mediodía, el cartel de partidas anunciaba 16 cancelaciones y 14 demoras. Muchos de los vuelos llevan hasta 10 horas de retraso.

Un rayo en Aeroparque

En Aeroparque un rayo impactó en el sistema de ILS, que es el que permite los aterrizajes por aproximación, por lo que en estos momentos los arribos solamente pueden concretarse cuando los pilotos tienen visibilidad de la pista.

Hasta este mediodía hubo 30 vuelos cancelados, dos desviados y otros 35 con demoras que van desde los 45 minutos a las dos horas.

Por último, la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC) informó que el aeropuerto de El Palomar también está en alerta roja y hoy operó seis vuelos que registraron algunas demoras.

Cómo seguirá el tiempo

Fuentes aeroportuarias indicaron que las condiciones meteorológicas seguirán inestables durante el resto de la jornada, con mejoras temporarias que permitirán una "ventana" para poder operar, pero la alerta por tormentas con actividad eléctrica se mantiene al menos hasta las primeras horas de la tarde, por lo que las complicaciones continuarán durante el resto del día.

Desde la ANAC recomendaron a los pasajeros consultar con las compañías el estado de sus vuelos:

Para lo vuelos de Ezeiza

Para los vuelos de Aeroparque