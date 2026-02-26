Cuándo vuelve a funcionar el tren Mitre: cómo será el recorrido la primera semana

El Tren Mitre, uno de los medios de transporte que transporta a miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre la Zona Norte del conurbano con la Capital Federal, retoma en los próximos días su servicio de la ramal Tigre, pero de forma limitada, tras sufrir una prolongada interrupción desde el pasado 10 de enero. En tanto, los ramales Mitre y Suárez tampoco llegarán a Retiro por una semana más de la estipulada.

Esta interrupción con una duración de unos 50 días se debe a una ambicioso plan de obras en infraestructura que busca modernizar y garantizar la seguridad de uno de los sistemas ferroviarios más antiguos del país.

El ramal Tigre retoma recorrido, pero no completo PATRICIO PIDAL/AFV

En el contexto de la “Emergencia Ferroviaria” declarada por el Gobierno nacional el año pasado, se decidió aprovechar la temporada de vacaciones de verano, la cual cuenta con menor afluencia de pasajeros para ejecutar estas obras de gran envergadura. Los trabajos se centran en la reparación del trazado y la modernización de los sistemas de seguridad, elementos clave para la operación futura del servicio ferroviario. La afectación de este período obligó a miles de usuarios a adaptar sus rutinas diarias ante la falta de conexión directa con la terminal de Retiro, por lo que hay mucha expectativa sobre cuándo volverá a funcionar.

¿Cuándo vuelve a funcionar el tren Mitre?

El servicio del Tren Mitre tiene estipulado retomar su recorrido de su ramal Tigre de forma parcial en los próximos días. Según detalla Trenes Argentinos en su sitio oficial, el cronograma de las obras que obligaron al cambio de cronograma y suspensión del servicio será hasta el sábado 28 de febrero inclusive.

Por lo tanto, recién empezaría a funcionar nuevamente desde el domingo 1° de marzo. Esta fecha marca el fin de una interrupción de casi 50 días, según los plazos técnicos fijados por la empresa estatal Trenes Argentinos.

El nuevo cronograma de restablecimiento parcial del ferrocarril Mitre Trenes Argentinos

De todos modos, su cronograma habitual será modificado por una semana. “Desde el domingo 1/ 3 hasta el sábado 7/3 inclusive, los trenes de los ramales J. L. Suárez, Bmé. Mitre y Tigre no saldrán ni llegarán a Retiro por obras de renovación del señalamiento”, indicó Trenes Argentinos a través de un tuit en la plataforma X. Esto quiere decir que ningún ramal del tren Mitre podrá viajar a Retiro hasta el 8 de marzo.

Durante el período que el ramal Tigre estuvo interrumpido, tanto el Mitre como el Suárez siguieron en funcionamiento, pero con recorrido limitado hasta la estación Belgrano R. Se esperaba que con el inicio del tercer mes del año retome su servicio completo, pero se postergó por una semana más.

¿Cuál es la razón principal por la cual el ramal Tigre del Tren Mitre estuvo interrumpido por tanto tiempo?

La interrupción se debe a un Plan Integral de Renovación de Infraestructura de esta línea de trenes. Sus vías y durmientes superan los 40 años de antigüedad, lo que obligaba a los trenes a circular a baja velocidad para evitar descarrilamientos y accidentes. En el marco de la “Emergencia Ferroviaria”, se hicieron varias obras para mejorar sus condiciones, lo que también implicaba modificaciones a su cronograma. Sin embargo, estas eran por un corto período de tiempo, a diferencia de este verano.

El proyecto busca garantizar la seguridad operativa, aumentar la velocidad de circulación en los tramos renovados y reemplazar una infraestructura obsoleta que ya no admite reparaciones menores. La modernización del sistema de señalamiento en Retiro, que requiere un corte completo de energía, es una de las tareas centrales.

Obras de renovación del tren Mitre

En estos dos meses, las cuadrillas están renovando 7700 metros de vías en el ramal Tigre, específicamente entre Crisólogo Larralde y Laprida, y en el tramo desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco. El plan también contempla mejoras en el cuadro de la estación Vicente López, intervención en puentes clave de la traza y la renovación completa del sistema de tercer riel. En la estación Retiro, se desinstala el centenario sistema de señales para instalar una infraestructura de última generación.

¿Qué alternativas de transporte público existen para los usuarios afectados?

Dado que ningún ramal del Tren Mitre llegará a Retiro hasta el 8 de marzo, estas son algunas opciones para viajar alternativas al ramal Tigre:

Colectivos: 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343, 203, 365, 343.

Subte: líneas C y D.

Trenes: Tren de la Costa.

En el caso del ramal Suárez, estas son algunas opciones para continuar el viaje o llegar a Retiro:

Colectivos: 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G

Tren: Línea Belgrano Norte (LBN)

A su vez, estas son las alternativas para viajar cuando no funcione el ramal Mitre que cubren tanto la conexión con la estación Retiro como la posibilidad de abordar distintos medios de transporte hacia otros destinos: