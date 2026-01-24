Inventó un jingle improvisado para Dr. Pepper, se volvió viral en las redes y la marca la contrató para un comercial

Un video musical improvisado publicado en TikTok se transformó en un spot oficial de Dr. Pepper. La creadora, conocida como Romeo, logró que su contenido viral fuera adoptado por la marca, luego de tener 54 millones de visualizaciones. Ahora, ofrece servicios de marketing digital a otras empresas.

El video de TikTok que Dr. Pepper convirtió en un spot oficial

La cuenta de TikTok “RomeosShow” publicó el 23 de diciembre de 2025 un video donde interpreta una canción breve, con una letra simple pero pegadiza, centrada en su afinidad por la gaseosa. “Dr. Pepper baby. It’s good and nice. Doo. Doo. Doo.”, cantó Romeo en su contenido, que rápidamente se volvió viral.

Se vuelve viral con un jingle dedicado a Dr. Pepper

La publicación incluía un mensaje directo a la empresa, en el que invitaba a la marca a contactarla para explorar una posible colaboración. “Dr. Pepper, por favor, contáctenme con una propuesta que podamos hacer miles juntos”, detalló la creadora del jingle.

La respuesta del público fue inmediata, con miles de comentarios y réplicas que impulsaron el alcance del contenido. En pocas semanas, el video acumuló cifras que superaron los 40 millones de reproducciones; hoy ese número llega a los 54 millones.

“Tenía que actuar antes de que alguien recibiera esto en un sueño y me lo robara, así que lo publiqué impulsivamente”, escribió Romeo sobre el video.

Ese nivel de exposición llamó la atención de Dr. Pepper, que decidió incorporar la melodía original como base de un spot televisivo oficial de aproximadamente 15 segundos. El resultado fue un comercial que mantuvo la voz del contenido inicial e incluyó imágenes de distintas presentaciones del producto, mientras la letra del jingle aparecía en pantalla.

“Dr Pepper Baby (Good & Nice Jingle) by ‪@Romeosshow‬“, publicó la empresa en su canal de YouTube. La campaña fue difundida en eventos de alta audiencia, entre ellos el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario de 2026.

Cómo el jingle viral llevó a la joven a colaborar con otras marcas

El éxito del jingle no solo atrajo la atención de Dr. Pepper. Tras la viralización del video, diversas marcas y cuentas verificadas interactuaron con la publicación original y dejaron comentarios que reconocían el impacto del contenido o sugerían posibles colaboraciones futuras.

“Soy voluntario”, escribió la cuenta oficial de Hyundai en EE.UU. “¿Podemos tener una nueva perspectiva?”, sugirió la marca Mentos. “Espera, queremos entrar”, comentó K&G Fashion Superstore, entre tantas otras empresas que querían su propio jingle viral.

Estas interacciones contribuyeron a amplificar aún más la visibilidad del video y consolidaron la figura de la creadora como referente de creatividad musical en redes. Romeo continuó con nuevos contenidos en los que replicó el formato del jingle para otras empresas y mantuvo el mismo enfoque espontáneo.

El crecimiento de su audiencia fue acompañado por un aumento en la interacción y en la demanda de su trabajo. En sus plataformas, la creadora comenzó a presentarse también como colaboradora creativa disponible para campañas y proyectos publicitarios.

Romeos Show y el jingle para Hyundai

Quién es RomeosShow, la creadora del jingle viral de Dr. Pepper

En sus perfiles digitales, Romeo se define como actriz, rapera y creadora. Su contenido combina música, humor y narrativas breves. Antes del video de Dr. Pepper, ya contaba con una base sólida de seguidores que participaban activamente en sus publicaciones.

Según la información que comparte en sus propios canales, había acumulado millones de visualizaciones orgánicas sin inversión publicitaria, lo que le permitió desarrollar una comunidad comprometida antes de alcanzar la viralidad masiva.

Actualmente, Romeos Show reúne a casi 600 mil seguidores en TikTok. La creadora también cuenta con un sitio web propio, donde detalla sus servicios creativos y resume su trayectoria reciente al destacar el caso del jingle de Dr. Pepper como uno de sus principales hitos.

En ese espacio, Romeo se presenta como una creadora capaz de desarrollar campañas completas, contenidos musicales originales y propuestas diseñadas para amplificarse a través de comunidades digitales activas.

“Es realmente asombroso”, dijo Romeo en uno de sus últimos videos, donde agradeció las repercusiones que tuvo. “Creo que lo siguiente en la agenda es más contenido regular de “RomeosShow”, aunque mi contenido nunca ha sido regular, pero vamos a seguir haciendo eso. Vamos a seguir esforzándonos", finalizó.