Panamericana: ocho autos chocaron a la altura de Ingeniero Maschwitz, hay tres heridos y caos de tránsito

Ocho vehículos chocaron este martes a la altura del kilómetro 41,5 de la Panamericana en el ramal Campana y se reportan tres heridos. El accidente, unos kilómetros al norte de Benavidez y al sur de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, generó grandes demoras en la autopista, ya congestionada por el regreso de aquellos que se fueron de la ciudad por el fin de semana largo.

Por el momento, el carril rápido y el central se encuentran obstruidos, por lo que solo queda un carril habilitado. Hay demoras considerables para llegar a la Capital Federal. Desde Autopistas del Sol pidieron a los conductores que circulen con precaución.

Más temprano, cerca de las 13.40, se había registrado otro accidente en el ramal Campana en el kilómetro 42. Tres autos habían colisionado y frenado la circulación por el carril rápido. Sin embargo, no se registraron heridos y se procedió a una rápida remoción de los vehículos de la autopista aproximadamente 20 minutos después del accidente.

Las autopistas y rutas continúan con demoras por la vuelta del fin de semana largo. Desde Autopistas de Buenos Aires registran alrededor de 2100 vehículos por hora que están volviendo a la ciudad de Buenos Aires por la Ruta Provincial 2 desde la costa atlántica. El colapso también se sintió en la ruta 11.

Desde temprano se registran momentos pico de tránsito que demandaron hasta nueve horas de viaje, más del doble de lo habitual para volver de ciudades balnearias como Mar del Plata. Con la escapada de Carnaval, más de 233.000 visitantes pasaron por La Feliz, número que supera en 17% el rendimiento que los feriados de esta celebración tuvieron el año pasado.

Cerca de la costa se desplegó un operativo especial en las rutas 2 y 11 para controlar el movimiento intenso de vehículos.

Un choque entre dos vehículos dejó un muerto y provocó demoras en sentido a la Ciudad

Una persona murió el pasado lunes 9 de febrero tras un choque entre dos vehículos ocurrido en el kilómetro 28,5 del Acceso Norte, mano hacia la ciudad de Buenos Aires, a la altura del partido de Tigre. El siniestro generó importantes demoras en la circulación, informaron desde Autopistas del Sol en su cuenta oficial de la red social X.

De acuerdo con el parte oficial difundido por la concesionaria, el choque involucró a dos rodados -un camión y una motocicleta- y dejó inicialmente un herido. Con el correr de los minutos, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona en el lugar, como consecuencia de la colisión.

Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso a la investigación, la víctima fue identificada como Alan Nahuel Salvatierra Poblete, un joven de 24 años. El impacto se produjo cuando la moto Zanella roja que conducía Poblete colisionó desde atrás contra un camión Mercedes Benz que se encontraba detenido sobre la banquina externa debido a un desperfecto mecánico -se encontraba siendo asistido por una grúa-.

El conductor del vehículo de mayor porte, un hombre de 45 años bajo el nombre de Fernando Marquéz, resultó ileso y fue identificado por los investigadores. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción única de Don Torcuato, a cargo del fiscal José Amallo. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

Noticia en desarrollo