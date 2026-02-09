Un especialista desaconsejó el uso de medicamentos para dormir: “Bajá la frecuencia”

“Dormir bien no debería depender de una pastilla”, insistió el cardiólogo Jorge Tartaglione en una entrevista con LN+. Consultado acerca de lo que dicen las estadísticas, el profesional indicó que casi 6 de cada 10 argentinos no duerme bien.

Respecto a qué significa “dormir bien”, el especialista subrayó: “Dormir bien es levantarte descansado, tranquilo, no tener somnolencia, tener buen estado físico, que no te duelan los músculos, que puedas resistir”.

Aumentaron las ventas de medicamentos para dormir

Al hablar de números, Tartaglione ilustró: “En este último tiempo, se incrementó la venta de los medicamentos para dormir en la Argentina”.

“Se han vendido 1.500.000 de medicamentos para dormir. La mayoría los compra sin receta, sin la indicación médica y estos medicamentos tienen efectos adversos, por lo que hay que tener muchísimo cuidado", siguió.

En la misma línea, remarcó que los medicamentos para dormir están muy mal indicados porque suelen recomendarse entre conocidos. “Te generan una situación de tolerancia y cada vez tenés que consumir más, esa es la realidad”, aseguró acerca de los riesgos de consumirlos sin supervisión médica.

Tartaglione recomendó consultar con un médico antes de dejar los medicamentos para dormir (Foto: FreeP¡CK)

Recomendaciones para dormir bien

“Si estás en este problema, sentate con tu médico, hablá con él, decile que querés dejar los medicamentos. No se pueden dejar de un día para el otro, una semana bajás a tres cuartos, luego a un medio, luego un cuarto, y lo vas disminuyendo”, sugirió Tartaglione.

En ese marco, el cardiólogo se refirió al uso de medicamentos naturales: “La melatonina, indicada por el médico, es un buen medicamento para inducir el sueño”. Sin embargo, desaconsejó el consumo de hierbas medicinales porque tienen efectos adversos como todos los medicamentos. “Los medicamentos surgen de plantas medicinales. No abandones la medicación, consultá a tu médico”, destacó.

El cardiólogo desaconsejó el consumo de hierbas medicinales Anna Bizon

