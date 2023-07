Un hombre y dos niños murieron en Coghlan por inhalación de monóxido de carbono

escuchar

Un trágico episodio ocurrió en un departamento del barrio porteño de Coghlan, donde un un hombre de 45 años y dos nños de 10 y 12 años fallecieron por inhalación de monóxido de carbono, según la principal hipótesis. Las tres personas eran turistas que habían viajado desde Neuquén.

Integrantes de Bomberos de la Ciudad se desplazaron alrededor de las 19 en una vivienda de la calle Tamborini al 3700, entre Washington y Naón, tras el llamado de una mujer que estaba preocupada porque había intentado comunicarse con ellos y no obtenía respuestas. Luego de forzar la puerta para ingresar, los agentes advirtieron “una gran salida de vapor” e inmediatamente se encontraron con la trágica imagen.

De acuerdo al parte policial, uno de los chicos estaba “recostado en el suelo”, el otro estaba acostado en una cama y el padre de ambos sobre la bañadera, todos en estado inconsciente y sin ningún signo de violencia. Luego, personal del SAME constató el fallecimiento de los tres.

Según publicó la agencia Télam, una familiar de las víctimas relató que sus parientes se habían alojado en ese departamento para pasar unos días de vacaciones en la ciudad de Buenos Aires.

“Fue la mujer quien alertó al 911, ya que sus familiares, que habían llegado el último martes, no le contestaban los insistentes llamados y al acercarse al lugar notó que desde el departamento salía vapor”, señalaron los investigadores del caso. En tanto, reiteraron que en el lugar no se hallaron signos de violencia.

¿Qué es el monóxido de carbono?

Con la llegada de las bajas temperaturas aumentan las alertas por intoxicación de monóxido de carbono (CO), un arma mortal y silenciosa, ya que no se huele ni se ve, no se siente, ni produce irritaciones en los ojos. En la Argentina alrededor de 200 personas al año mueren en este tipo de accidente

Este tipo de gas venenoso se produce por la combustión incompleta del carbono, presente en materiales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gasoil y nafta. También se encuentra en el humo expulsado por automóviles y camiones, candelabros, estufas, fogones de gas y sistemas de calefacción en general.

Lo que resulta más peligroso del monóxido de carbono es que es imperceptible. Su inhalación reemplaza al oxígeno en el torrente sanguíneo y lleva a que diferentes órganos, como el corazón y el cerebro, sufran. Afecta a todas las personas por igual, pero tienen mayor riesgo de intoxicación los niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas y/o pulmonares, y los fumadores. Su inhalación requiere atención médica inmediata.

LA NACION

