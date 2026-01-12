Un piloto analizó la muerte del músico colombiano que predijo que iba a morir en un accidente aéreo y arrojó hipótesis

“Tres veces soñé que me mato en ese avión”. Eso confesó hace algunos meses en una entrevista televisiva, Yeison Jiménez, uno de los cantantes más populares de Colombia. Este sábado, en la localidad de Boyacá, la profecía se cumplió. Además del artista, en el accidente aéreo murieron su mánager, su fotógrafo personal, el piloto y el copiloto de la aeronave.

Para analizar el trágico evento, el piloto Jorge Polanco dialogó con LN+.

El piloto de avion, Jorge Polanco

“En los accidentes de aviación siempre, pero absolutamente siempre, está la mano del hombre”, aseveró Polanco. “Siempre somos nosotros los responsables. Ya sea por error, omisión o falta de entrenamiento. En la aviación no existen el error ni la fatalidad”, agregó el piloto.

A partir de las imágenes transmitidas en LN+, donde puede verse a la aeronave que transportaba a Jiménez, Polanco sostuvo: “Por esta filmación vemos que, en un momento, se pierde de vista a la aeronave. Por ese motivo, es muy difícil determinar las causales verdaderas del accidente“.

Yeison Jiménez revela que soñó tres veces con un accidente de avión

Sobre la investigación que busca encontrar los motivos del accidente, Polanco resaltó que lo más importante “es saber si iba bien cargado, si tenía exceso de equipaje o mucho combustible“.

Desde su experiencia, el piloto subrayó: “Es probable que el piloto no haya estado lo suficientemente entrenado para manejar este tipo de aviones”.

La leyenda de alerta y la caja negra

Previo a la tragedia, el fotógrafo del artista compartió una imagen del tablero de la cabina, inaugurando una serie de sospechas sobre el estado de la aeronave.

“Se habla de una supuesta leyenda de error antes del despegue. Pero el piloto la tuvo que haber visto. Cualquier aviso de este tipo que ocurriese durante el despegue, y que impida el mismo, saldría con sonidos. Y en el video que circula no se escucha nada”, analizó Polanco.

La última historia de Instagram que compartió el fotógrafo de Jiménez

Esta hipótesis motivó al piloto a recordar la tragedia de Lapa. “En las grabaciones que se recuperaron, durante toda la carrera de despegue se escucha una alarma de 400 ciclos que le remacha la cabeza a cualquiera. Y el acto reflejo hubiera sido abortar el despegue, pero no se hizo", apuntó Polanco.

¿La caja negra podría aportar claridad a la investigación?, le preguntaron al piloto, quien realizó una aclaración importante: “Este tipo de aviones no tiene caja negra. Solo las aeronaves comerciales y de gran porte lo llevan”.

Polanco en su intercambio con LN+

Otra teoría que dejó ese registro previo al fallido despegue fue la relacionada al actitud del piloto, a quien se lo ve utilizando el teléfono celular mientras el avión carretea.

“Podría haber estado haciendo una comunicación para una autorización. De igual manera, durante el despegue, cualquier piloto tiene las dos manos ocupadas. Una con los aceleradores y la otra con el bastón de comando. Es imposible que estés hablando, como uno puedo hacer arriba de un auto”, cerró Polanco.