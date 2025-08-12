Una aerolínea ofrece vuelos desde Buenos Aires hacia Miami, Nueva York y Dallas a menos de US$1000

La aerolínea norteamericana American Airlines lanzó una promoción con tarifas especiales por el 35° aniversario de su desembarco en la Argentina. Se trata de pasajes a menos de 1000 dólares con orgen desde Buenos Aires a los destinos de Miami, Nueva York y Dallas, en Estados Unidos.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de la compañía, la promoción se lanzó el lunes 12 de agosto y estará vigente hasta el próximo 24 de agosto, o hasta que se agoten los 7500 asientos disponibles en oferta.

Con este lanzamiento, los clientes que accedan al sitio web de la aerolínea podrán adquirir los pasajes en categoría Economy a $1.253.535 ida y vuelta para todos aquellos vuelos que se realicen entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 y que salgan desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino al Aeropuerto Internacional de Miami, al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth.

El beneficio comenzó este lunes y se extenderá hasta el 24 de agosto. Charlie Riedel - AP

Las nuevas rutas latinas de American Airlines

En los últimos meses, la empresa confirmó una importante expansión de su red de vuelos en América Latina y el Caribe. Así, American Airlines sumará nuevas rutas desde sus centros de operaciones en Chicago, Filadelfia y Miami, y aumentará la frecuencia en varios de sus trayectos más populares.

Entre el 18 de diciembre y el 5 de enero, la compañía ofrecerá más de 20 vuelos diarios desde Filadelfia hacia 14 destinos en México, América Central y el Caribe. La ruta más destacada será el nuevo servicio diario hacia Santo Domingo, República Dominicana, un destino turístico reconocido por sus playas. Además, se suman frecuencias en otras rutas clave desde esta ciudad. Hacia Aruba, pasarán de uno a dos vuelos diarios; San Juan, Puerto Rico, de dos a tres vuelos diarios; y a St. Maarten, de un vuelo semanal a uno diario.

Actualmente, la aerolínea ya cubre más de 20 destinos internacionales desde Chicago, y este año incorporó cinco nuevas rutas hacia el Caribe, México y Centroamérica. La incorporación de estos vuelos responde al interés de los pasajeros por destinos culturales, más allá del sol y la playa.

En tanto, Miami alcanzará esta temporada un récord con 415 salidas diarias en los días pico. Entre el 18 de diciembre y el 5 de enero se reforzará el servicio en ocho rutas clave de la región. La aerolínea tiene programado operar más de 170 vuelos diarios desde Miami hacia 73 destinos en Latinoamérica y el Caribe.