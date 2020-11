"Estábamos acomodándolo antes de llevarlo, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos", dijo Claudio Fernández Fuente: Archivo

Las imágenes de tres funebreros posando junto al cajón abierto con el cuerpo de Diego Armando Maradona se viralizaron este jueves y provocaron un rechazo generalizado, mientras el astro del fútbol mundial era velado en la Casa Rosada.

Luego de que la funeraria Pinier dijera que las tres personas eran empleados tercerizados y habían sido despedidos, el mayor de los tres trabajadores, Claudio Fernández, le pidió perdón a la familia Maradona, dijo que el Diez "era su ídolo" y que "no fue su intención" sacarse una foto junto al cadáver.

"Estábamos acomodándolo antes de llevarlo, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos", dijo Fernández.

Diego Molina fue uno de los tres funebreros que se sacaron una foto junto al cuerpo de Diego Maradona. No solo fue despedido de la funeraria donde trabajaba: también fue expulsado del club Argentinos Juniors Fuente: Archivo

"Mirá que hice servicio al papá de Maradona, al cuñado. Estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice (sacarse una foto) en vida siendo mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No fue mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó", continuó en un audio que difundió Radio 10.

Claudio Fernández, su hijo Ismael, de 18 años, y Diego Molina, son los tres empleados que posaron junto al féretro de Diego Maradona, antes de ser trasladado a la Casa Rosada para su velatorio. El hecho se produjo bajo la responsabilidad de la casa Pinier Sepelios, ubicada en la avenida San Martín al 2900, en el barrio porteño de La Paternal.

Entre las personas que expresaron su repudio hacia Molina, se encuentra el abogado de Diego Maradona, Matías Morla, que subió a su cuenta de Twitter una imagen del hombre y escribió: "Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración".

"Ellos (Molina, Fernández y su hijo Ismael) no son empleados nuestros. Nosotros somos tres hermanos. A ellos los contratamos para llevar la capilla, son una empresa de ambulancias o unidades de traslado. Nosotros tercerizamos a veces ese servicio", dijo a LA NACION, Matías Picón, uno de los empresarios que dirige Pinier.