Vacaciones de invierno: los destinos más buscados por los argentinos y cuánto cuestan los vuelos

El puesto número uno lo ocupa Bariloche. Es la ciudad más elegida por los argentinos para estas vacaciones de invierno, según coinciden varias fuentes consultadas por LA NACION. También señalan que quienes viajan están optando por destinos nacionales. Los de nieve están entre los más buscados, pero hay otros clásicos como Iguazú o la ciudad de Buenos Aires que también recibirán muchas visitas en las próximas semanas.

Con las primeras nevadas de mayo, Bariloche había registrado niveles de ocupación cercanos al 90%, que ya anticipaban una buena temporada invernal. Los vuelos ida y vuelta para la próxima semana cuando empiecen las vacaciones de invierno comienzan en $225.900, según datos del sitio de viajes Volalá.

Despegar, en tanto, ofrece un paquete que además incluye cinco noches en una cabaña por un valor de $493.000 por persona. Saliendo desde Buenos Aires el próximo lunes y con regreso el domingo 23, un vuelo directo ronda los $127.000. Mientras que el alojamiento en una cabaña frente al lago Nahuel Huapi para esas fechas cuesta $446.000 por persona los cinco días.

“En estos momentos, la demanda está muy sectorizada por tipo de producto. Tenemos mucha expectativa para el esquí. Está habiendo nieve, esto significa que los destinos de nieve esperan un buen julio porque también esperan la llegada de brasileños. Esto hace que los precios de consumo se eleven”, dijo a LA NACION Tomás Novick, de la empresa de turismo Travel Connect.

Y ejemplificó: “El pase del Catedral, que ya no maneja más temporalidad (alta, baja y media) sino una tarifa plana por día, está a un 200% más caro que el año pasado. Así y todo para los brasileños sigue siendo barato pagar $30.000 el pase de manera diaria”.

Este año, además, este destino invernal recuperó la conexión directa con Santiago de Chile. Con tres frecuencias semanales, jueves, sábados y domingos, Sky Airlines reabrió su operación estacional entre la capital chilena y Bariloche hasta septiembre.

El playpark de la base del Catedral abrió con las primeras nevadas FRAN RAMOS MEJIA

Este 2023, la mayoría de las provincias –Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán– decidieron que las vacaciones sean a partir de la segunda semana de julio. Mientras que las nueve jurisdicciones restantes –Caba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Jujuy, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego– las tendrán durante la segunda quincena de ese mes. De este modo, todos los distritos compartirán una semana en la cual no habrá clases en todo el país: la del 17 al 23 de julio.

“Para estas vacaciones de invierno, los argentinos están optando principalmente por destinos nacionales. Los destinos más buscados hasta el momento son Bariloche en el primer puesto, y le siguen Iguazú, Salta, Mendoza y Ushuaia”, dijo Paula Cristi, gerenta general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

Los datos coinciden con los registro de Volalá, donde Ushuaia y Mendoza también forman parte de las ciudades más consultadas. Se suman Córdoba y Buenos Aires. “Algunos ejemplos de precios actuales de los vuelos para viajar la primera semana de vacaciones de invierno ida y vuelta desde Buenos Aires son: Bariloche desde $225.900, Ushuaia $215.200, Mendoza $71.000 y Córdoba $50.200″, precisó Magali Álvarez Howlin, gerenta de marketing de Volalá.

En el caso de Mendoza, los vuelos rondan los $70.000. Saliendo el próximo lunes y con regreso el domingo, por ejemplo, cotiza $79.000, de acuerdo a Despegar. También ofrecen alojamiento por $349.000. A principios de junio, la ocupación en Las Leñas, el centro de esquí ubicado en el departamento de Malargüe, a 350 kilómetros de la capital mendocina, ya superaba el 70%, según publicó LA NACION.

“Los destinos que han sido definitivamente favorecidos son los del área nacional porque han tenido el impulso del último Previaje que permitió ingresar ventas en todo el período del mes de junio, con lo cual los destinos se vieron beneficiados por ese último pequeño impacto, digo pequeño porque el Previaje fue perdiendo fuerza en todos sus aspectos, ya sea por el importe de devolución como por las ventanas de compra y de venta. Pero así todo ayudó a los destinos nacionales a hacer un buen junio”, señaló Novick.

Y agregó: “Los destinos de la Argentina están íntimamente ligados a su conectividad. Por lo tanto, Bariloche está con muy buena carga, liderando la nieve, pero lo acompañan los demás destinos de la cordillera. Cataratas es imbatible, sigue trabajando muy bien, ha tenido una muy buena temporada baja, el NOA lo mismo y la Patagonia ni hablar. Digamos que los grandes destinos de la Argentina están en plena etapa productiva”.

Aportó además, según las estadísticas de la ANAC, hay una mejora del año pasado y la tendencia se acerca al 2019, el año previo a la pandemia que debería tomarse como parámetro. De acuerdo a estos datos, la cantidad de vuelos de cabotaje de junio 2023 superaron en un 3,3% a los del 2019.

Volar desde la Argentina, sin embargo, cuesta más que en la región ya sean destinos domésticos o internacionales. De acuerdo a un trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el precio por milla es más alto en los de cabotaje operados por Aerolíneas Argentinas, empresa que domina el mercado. Aunque en los de las low cost es más competitivo, las descoloca el peso tributario: la carga impositiva sobre los pasajes es la segunda más alta de América del Sur.

En recorridos internacionales se repite la tendencia y los pasajes argentinos duplican a los de Ecuador y Colombia y triplican a los de Chile, Perú o Brasil. Además, según estadísticas del ANAC, hay un 20% menos de vuelos que en 2019. La cantidad de pasajeros, en tanto, aumentó un 34,1% respecto al 2022 pero se encuentra un 22,4% por debajo del 2019.

El aeropuerto de Bariloche recuperó la conexión directa con Santiago de Chile Gentileza: Diario 10

En tanto, el top de los destinos internacionales elegidos por los argentinos lo integran Río de Janeiro, Miami y Madrid, de acuerdo a las ventas de Despegar.

Los vuelos para visitar Brasil rondan los $400.000. Por ejemplo, para la próxima semana, saliendo el lunes 17 y con regreso el domingo 23 el precio por persona alcanza los $372.000. Sumado a eso, según cotiza Despegar, un alojamiento cuatro estrellas por seis noches cotiza $154.978 por persona. En esa misma fecha, quienes quieran viajar a Miami deberán pagar $698.000, mientras que para hospedarse deberán sumar unos $209.000 por persona en un hotel ubicado en South Beach, según ofrece Despegar.

Disney sigue teniendo una alta demanda de parte de los argentinos

“La venta internacional es más compleja. La demanda a Estados Unidos, en particular Disney, sigue siendo uno de los preferidos. En segundo término te diría que viene el Caribe, pero no puedo dejar de marcar con bastante admiración la alta demanda de Europa. Europa ha tenido una demanda sostenida y esto está vinculado a múltiples situaciones. No es necesariamente vacacional, porque también es étnico, es familiar, es gente que va para ver si no vuelve. Los vuelos internacionales, teniendo en cuenta que hay entre un 20 y un 30% menos de oferta, están con muy buena ocupación”, describió Novick.