Video | Cuál es el mejor inductor del sueño según un especialista: “Es más efectivo en hombres que en mujeres”

Conciliar el sueño es para muchas personas una tarea cada vez más difícil. El cardiólogo Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ donde compartió tips para un buen descanso. “Tener relaciones sexuales antes de dormir es un gran inductor del sueño, pero funciona más en hombres que en mujeres”, aseguró.

Jorge Tartaglione sobre las claves para dormir bien

“El sueño es tan importante como beber agua o alimentarse”, explicó Tartaglione. Según el especialista, “levantarse más de dos veces por noche altera completamente tu metabolismo. Por eso hay que ser prolijos con los horarios y tener una rutina“.

Sobre la relación que existe entre el consumo de alcohol y la calidad del descanso, Tartaglione subrayó: “Beber antes de ir a la cama también nos altera el sueño. Siempre se los digo a mis pacientes: dormir mal es como tener una graduación alcohólica de 0,5% al momento de manejar“.

Para Tartaglione, el acondicionamiento del dormitorio es otra clave. “Tener pocos muebles, paredes con colores claros y el placard siempre cerrado, para que nuestra atención no se disperse”, enfatizó. En tono jocoso, agregó: “También es importante cerrar la ventana, para que no entren murciélagos ni ratones”.

“Otros aspectos a considerar son hacer actividad física lejos de los horarios de descanso y no automedicarse”, comentó Tartaglione. “Y sin dudas el mejor tip: dormir de costado y con la almohada entre las piernas”, concluyó.