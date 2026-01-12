Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo se pone fin a las máximas híper calurosas

En medio de una semana en la que las temperaturas volverán a ascender y alcanzarán picos de hasta 35 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de lluvias que traerán un leve alivio.

Según el parte del organismo nacional, se esperan condiciones inestables durante toda la jornada del jueves, pero no se extenderán durante el fin de semana. Hasta ahora hay un 40% de probabilidades de tormentas, acompañadas de fuertes ráfagas, caída de granizo y actividad eléctrica. Esto provocará un breve descenso de las temperaturas, con una máxima de 30 grados.

El viernes, en tanto, el termómetro continuará en baja, con una máxima de apenas 28°C y cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias. Esta jornada volverá a mostrar mucha estabilidad y presencia de sol, pero con vientos del sudeste que moderarán las temperaturas máximas a valores de 27°C, con una probable crecida en el Río de la Plata.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

A partir del fin de semana, las temperaturas comenzarán a elevarse paulatinamente y se esperan jornadas de poco sol tanto en la Ciudad como en los distritos del conurbano bonaerense.

Según explicó el sitio especializado Meteored, este fenómeno es catalogado como “tormentas de verano”, que se definen como situaciones, en general, de corta duración en donde puede llover en mucha cantidad en algunas zonas, pero muy poco en otras. Tras esta sucesión de débiles frentes fríos con inestabilidad pasajera, anticipó que llegarán temperaturas mucho más frescas para inicios de la próxima semana en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense.

Otro frente frío llegará entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo al AMBA, con ligera inestabilidad y fuertes vientos del sector sur. Esto provocará máximas de 29°C el sábado y 27°C el domingo el fin de semana, con un ambiente que se tornará más bien ventoso.

Para el próximo lunes, en tanto, el arranque de la semana se dará bajo condiciones bastante frescas, con temperaturas que podrían rondar los 15 grados en la Ciudad e incluso algunos grados menos en el conurbano bonaerense.

Las alertas para este lunes

El SMN emitió una serie de alertas para este lunes. Windy

Este lunes, el SMN advirtió por una alerta amarilla por calor extremo en la Ciudad y el conurbano bonaerense y en otras tres provincias del país. Esta categoría puede ser peligrosa “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Tras la ola de calor que se extendió sobre el territorio a lo largo de las últimas semanas, el organismo nacional adelantó que este lunes diferentes provincias superarán los 30°C. Se trata del caso del centro y oeste de la provincia de Buenos Aires(35°C de máxima y 19°C de mínima), La Pampa (36°C y 20°C), Santa Fe (35°C y 22°C), Córdoba (35°C y 21°C), el norte y oeste de Entre Ríos (35°C y 22°C), el sudeste de Santiago del Estero (38°C y 22°C), San Luis (35°C y 22°C), el norte de Misiones (34°C y 22°C) y el este de Mendoza (35°C y 21°C).

De acuerdo con el parte, el tiempo en el AMBA se presentará sin lluvias, los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, la humedad será del 72 por ciento y habrá buena visibilidad. Para después del mediodía, el cielo estará algo nublado y las condiciones se mantendrán de forma similar, con una temperatura mínima que comenzó en 24 grados y una máxima que alcanzará los 35 grados.