El mediapunta colombiano Jorge Carrascal de River Plate se sumó al equipo de esports Infinity como streamer del videojuego Free Fire

Augusto Finocchiaro Preci 24 de junio de 2020 • 16:49

La cuarentena parece haber creado un nuevo perfil para algunos jugadores profesionales de fútrbol, que aún sin actividad por la cuarentena, dedican su tiempo a los videojuegos y las redes sociales .

Luego del éxito del "Kun" Agüero como streamer de videojuegos en Twitch , ahora Jorge Carrascal , mediapunta colombiano de 22 años de River Plate, firmó un contrato con el club argento - costarricense de esports Inifinity y será el nuevo streamer oficial del videojuego para móviles Free Fire .

"Soy un fanático de Free Fire , hace tiempo me fui acercando de a poco y me atrapó. El club Infinity Esports , campeón latinoamericano y quinto del mundo, me contactó para jugar con sus players en una plataforma y crear contenido juntos", expresó el jugador de River, hoy uno de los más solicitados del mercado de pases, con posibilidad de emigrar del club de Nuñez.

Infinity es un equipo multigaming de capitales argentinos radicado en Costa Rica. Hoy compite en varios deportes y se destaca en la Liga Latinoamérica de League of Legends además de sus resultados en Free Fire.

Free Fire es un videojuego para smartphones que revolucionó el mundo de los shooters competitivos y creó ligas y torneos en todo el mundo de la mano de la compañía Garena, radicada en Singapur. Hoy ya tiene más de 500 millones de descargas con más de 80 millones de usuarios diarios.

El acuerdo entre Carrascal e Infinity esports estará también ligado a la plataforma de streaming Booyah!, también de la empresa asiática Garena, que con su reciente desembarco en latinoamérica intentará atraer a gamers y pro players de otras plataformas como Twitch, YouTube, Facebook Gaming o Nimo TV.