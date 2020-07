El clásico de estrategia en tiempo real celebra veinte años de vida con una versión de gráficos mejorados que salió en 2019

14 de julio de 2020

Guillermo Koch , conocido como "Biry" en la comunidad de los eSports y el Age of Empires , es un trabajador farmacéutico con una faceta que mezcla los eSports y el show. En su canal de Twitch BiryArg muestra su destreza en competencias del videojuego clásico de estrategia para PC, Age of Empires 2 ( ahora con la Definitive Edition ), con una vuelta de tuerca, divertirse con sus seguidores con humor y juegos.

Pero el jugaodor semiprofesional de 34 años se transformó en tendencia en Twitter estos días cuando varios seguidores notaron una movida singular durante el Torneo Rey de las Américas de Age of Empires 2, organizado por el caster Nacho Age, que muchos definieron inmediatamente com una argentineada : "Estaba jugando por un premio de 300 dólares. Ya había clasificado entre los mejores 18 y me tocó jugar contra un mexicano, VN_DarK_Knight . El tiene un nivel más alto que yo." aclara Koch a LA NACION: "Me venía ganando 2 a 0. si me ganaba el siguiente me dejaba afuera. Ahí se lo empecé a dar vuelta, le saqué mucha ventaja y me estaba posicionado para ganar. La gente en el chat me decía, ' hacele la 13-14 ' que es una jugada conocida..., hasta tenemos un logo para esa jugada en mi canal".

La 13-14

La 13-14, según explica Biry, es una jugada de distracción donde hacés mirar a otro lado a tu rival o intentás distraerlo: "quiero aclarar que yo hago show, streameo, me divierto y hago humor con los viewers", enfatiza Koch, top 10 entre los argentinos adeptos a este el juego. "Lo que pasó fue que le escribí en el chat interno del Age of Empires ' Biry avanzó a la era de los castillos ', algo muy avanzado, que le sacaría mucha ventaja en la partida. Lo mandé como un mensaje. pero el rival en medio de la distracción y la concentración se ve que lo leyó como un mensaje del sistema y ahí mismo se rindió". Cabe destacar que en el juego Age Of Empires 2 Definitive Edition los mensajes del sistema y los chats entre jugadores aparecen en el mismo lugar, en el mismo desplegable en un marco lateral izquierdo..

A esto muchos lo compararon en las redes con las jugadas de Bilardo en el fútbol; Biry asegura que es una estrategia bastante común en el AoE: "Si es una argentineada o no, depende de lo que creas que es una avivada; está dentro de las reglas, es algo legal. De hecho, hace unos días jugué las olimpiadas del Age of Empires contra un noruego que se llama Adawolf y él me lo hizo a mí, pero yo me reí y no caí", detalla Biry, y concluye: "cuando terminamos, el mexicano (VN_DarK_Knight) se conectó a mi stream en Twitch y hasta donó plata con toda la buena onda. el que lo ve como algo malo no entendió nada."