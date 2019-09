La Liga Latinoamericana de League of Legends en la final que se vivió en Talcahuano, Chile, será un torneo que se llevará a cabo en Ciudad de México en 2020 Crédito: LoL Esports Latinoamérica

Augusto Finocchiaro Preci 12 de septiembre de 2019

La Liga Latinoamérica, que hace tan sólo unos días vivió su gran final donde el equipo argentino Isurus levantó la Copa en Talcahuano, Chile, confirmó uno de los más grandes rumores en los esports de los últimos meses. La LLA, que radica en Santiago de Chile y que incluye equipos de Argentina, Chile, México y Costa Rica, mudará su centro de operaciones a la Ciudad de México. Esto implica que todas las oficinas, las gaming houses de los equipos, la residencia de los jugadores y los enfrentamientos serán ahora en el norte del continente.

En un acuerdo del que no se conocieron las cifras, la TV Azteca, Arena The Place To Play y Cinemex serán los anfitriones y sponsors principales de los partidos. A su vez, el torneo se disputará en un microestadio con asistencia del público, una gran diferencia respecto a las anteriores experiencias, que se llevaban a cabo en los estudios de filmación de Riot Games en Santiago de Chile, salvo las finales que se llevaron a cabo en estadios en Chile y Colombia.

Este nuevo acuerdo potenciará a los esports a nivel latinoamericano, ya que la TV Azteca, uno de los grandes medios de México participará activamente en los contenidos, las transmisiones y el desarrollo de la Liga.

Este es el segundo gran cambio que vive el LOL en la región. A fines de 2018 se anunció que las ligas Norte y Sur, disputadas en México y en Santiago se iban a unificar en una gran liga latina en Chile con sólo ocho equipos. Ahora, la Liga Latinoamérica se muda y deja abierta la posibilidad de crecer en audiencia, y en número de equipos, como le comentó a La Nación Santiago Kegevic, gerente de comunicaciones de Riot Latinoamérica: "Esta gran noticia la vamos a aprovechar para revisar varios cambios en la Liga. Estamos muy contentos con los equipos que tenemos y sin dudas en un futuro puede ser una opción sumar más, pero ahora estamos centrados en Worlds y en el cambio a México".

Esta masiva mudanza tiene un costo para los equipos, ya que deberán irse a vivir a una nueva ciudad a muchas horas de vuelo de casa para los argentinos y los chilenos. Pero desde Riot confirmaron que si bien la liga apunta a que los equipos sean independientes económicamente, durante este año de transición recibirán apoyo económico y administrativo para sostener las organizaciones en un nuevo país.

La nueva LLA se disputará sin modificar las fechas pensadas para 2020, y arrancará en febrero. Antes, Isurus Gaming, el equipo argentino de Facundo "Kala" Calabró y de Juan Cyterszpiler, intentarán dejar a latinoamérica en lo más alto del mundial que se disputará en Europa desde el 2 de octubre.