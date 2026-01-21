Cómo evitar recibir llamados spam, según los que más saben

Las llamadas spam se convirtieron en una interrupción frecuente para millones de usuarios, sin importar el momento del día. Este fenómeno, que ocurre a través de sistemas automatizados cada vez más avanzados, plantea dudas sobre la mejor forma de actuar ante una llamada desconocida y cómo evitar que el número quede expuesto a futuros contactos.

De acuerdo con expertos en ciberseguridad, estos sistemas ya no funcionan mediante marcaciones aleatorias. Actualmente utilizan bases de datos y patrones de comportamiento para identificar números activos, evaluar la reacción de las personas y definir cuándo insistir. El objetivo principal es obtener una respuesta que confirme que la línea está disponible.

Las llamadas spam suelen ser muy insistentes si se les da lugar (Fuente: Pexels)

Rechazar una llamada o no contestar tampoco garantiza quedar fuera del radar. Los especialistas advierten que una negativa inmediata puede indicar que el número existe y está en uso, lo que incrementa las probabilidades de recibir nuevos intentos. Incluso, ignorar repetidamente las llamadas puede provocar que el sistema automatizado continúe con el marcado hasta obtener algún tipo de interacción.

Cómo responden los sistemas automatizados y qué aconsejan los expertos

Estos mecanismos no solo detectan si alguien atiende, sino que analizan distintos factores para ajustar su estrategia. Una de las recomendaciones más difundidas es evitar responder con un simple “sí”, ya que la voz podría ser grabada y reutilizada para simular autorizaciones inexistentes.

Pese a ello, los especialistas sostienen que atender de manera controlada puede resultar más eficaz que no hacerlo. Respuestas breves y directas, como “dígame”, seguidas de expresiones firmes como “no me interesa” o “¿cómo obtuvo este número?”, suelen mostrar una posición poco receptiva. Esta actitud aumenta la posibilidad de que el sistema elimine el número de la campaña activa y reduzca la insistencia.

Las llamadas spam tienen un mecanismo automático que puede ser burlado Freepcik

En un contexto donde las llamadas no deseadas continúan en aumento, comprender el funcionamiento de estos procesos permite a los usuarios adoptar decisiones más informadas y disminuir, en la medida de lo posible, este tipo de interrupciones cotidianas.

*Por María Camila Salas Valencia