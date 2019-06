Keanu Reeves interpreta a uno de los personajes de Cyberpunk 2077, el videojuego que saldrá a la venta en 2020 Fuente: AFP

Las adaptaciones de los videojuegos a la pantalla grande de Hollywood cuenta con varios antecedentes e intentos fallidos, como ocurrió con Super Mario y Street Fighter. También hubro otras entregas que lograron un éxito comercial como Lara Croft o Resident Evil. El camino inverso también tiene versiones de los films en las consolas, como ocurrió con GoldenEye para Nintendo 64, basado en la película de James Bond.

La estrella de The Matrix y John Wick fue el encargado de anunciar el videojuego que protagoniza en el evento de Xbox de Microsoft Fuente: AP

También hay actores de Hollywood que pasan de la pantalla grande y se animan a ser protagonistas de un videojuego: ese fue el caso de Keanu Reeves, que fue el encargado de anunciar el videojuego Cyberpunk 2077. Este título está en desarrollo desde 2013, tuvo un adelanto el año pasado y ahora se confirmó la participación de la estrella de las sagas Matrix y John Wick.

Con una fecha de lanzamiento confirmada para abril de 2020, Cyberpunk 2077 será un título de disparos que se desarrollará en un mundo abierto, y los jugadores podrán personalizar a los diferentes personajes del juego, entre los cuales se encuentra Reeves. En el trailer de presentación, el actor se muestra en un futuro distópico como un ciborg equipado con diversos implantes.

Después de Prince of Persia, Jake Gyllenhaal volverá a protagonizar una adaptación de un videojuego a la pantalla grande con The Division Fuente: AP

Por su parte, Jake Gyllenhaal, otro actor conocido por ser el protagonista de la adaptación a la pantalla grande del videojuego Prince of Persia, será uno de los protagonistas de The Division, uno de los juegos más exitosos de la firma Ubisoft. La película se podrá ver en Netflix, será dirigida por David Leithc, conocido por su trabajo en Deadpool 2, y contará con la participación de Jessica Chastain. A diferencia de Cyberpunk 2077, la adaptación a la pantalla grande de The Division no tiene fecha confirmada de estreno.