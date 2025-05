Infinix Note 40 Pro: otro contendiente chino que busca ganar mercado entre los celulares argentinos

En la Argentina el mercado de celulares está dominado por dos marcas, Motorola y Samsung, con el 90% de las ventas. Xiaomi ya estaba en el país y en 2024 la “invasión china” llegó con fuerza para tratar de morder un poco de esa torta, de la mano de marcas como Nubia (que anunció varios modelos en el MWC de Barcelona en marzo), Tecno (que realizó un lanzamiento hace poco para el mercado local) e Infinix, estas últimas dos marcas de Transsion, que el año pasado presentó varios modelos en el país, incluyendo el que estamos probando hoy, el Infinix Note 40 Pro, que se ubica al tope de los gama media o en la parte inferior de los topes de gama.

Lo primero que sorprende al abrir la caja es la parte de atrás, donde se destaca el módulo de cámaras, cuadrado, con tres sensores, el principal de 108 MP y un gran anillo de flash, además de un acabado en cuero vegano. El frente tampoco desentona con una sólida pantalla AMOLED curva de 6,78”, que tiene muy poco marco y ofrece una tasa de refresco a 120 Hz ideal para jugar o para el consumo de contenidos multimedia, y resolución Full HD+. Para sumar prestaciones tope de gama ofrece protección Corning Gorilla Glass.

Siempre se agradece que estos teléfonos traigan en la caja todo lo necesario para “salir andando”, incluyendo la funda y el cargador, que en este caso es muy rápido, de 70 watts. ¿Qué significa? Lleva la batería de 0 a 100% en 45 minutos, algo que siempre se aprecia. ¿Hay opciones más potentes? Sí, Motorola ofrece en algunos de sus equipos tope de línea cargadores de 125 watts, más rápidos. Pero otras marcas ofrecen cargadores más lentos o directamente los venden por separado.

Algunas de las características técnicas del Infinix Note 40 Pro

Procesador y batería: rendimiento sólido para su categoría

Bajo el capó tenemos un procesador MediaTek Helio G99 Ultimate, acompañado en este caso por 8 GB de RAM (expandibles virtualmente). ¿Alcanza para un uso normal? Sí, completamente. Puede ser que no sea el equipo ideal para jugar. O que nos falte un poco de fuerza si queremos editar video (podrá hacerlo, pero le tomará más tiempo). Pero para navegar, chatear y juegos de poco rendimiento no hace falta más. En nuestras pruebas pudimos usar varias apps al mismo tiempo sin inconvenientes. Incluye 256 GB de almacenamiento interno, expandible con tarjeta microSD.

Lo que más destaca del Note 40 Pro es la batería. Primero porque 5000 mAh es lo mismo que usan la mayoría de los equipos de gama alta, y nos dará energía para un día completo. Ahora, si usamos el cargador rápido, podremos llevar la batería de 0 a 100% en poco más de 40 minutos. O cargarla al 50% en pocos minutos.

Además, en la caja trae algo que sorprende: un cargador inalámbrico MagCharge de 20W, muy poco frecuente en equipos de esta gama de precios. Y tiene una yapa: carga inalámbrica reversa. Esta función permite apoyar en la parte de atrás del Infinix Note 40 Pro otro teléfono, auriculares o un reloj, compatibles con esta tecnología, y cargarlos. Un lindo chiche que se agradece, porque nos ahorra tener que comprarlo.

Fotografía y sistema operativo

El apartado fotográfico está liderado por un sensor principal de 108 megapixeles con estabilización óptica de imagen (OIS). En buenas condiciones de luz la cámara no desentona. Incluso al compararla con dos equipos tope de gama, como el Samsung Galaxy S25 o el Motorola Edge 50 Ultra. El zoom 3X digital aprovecha la alta resolución del sensor principal para acercarse a objetos o personas sin bajar demasiado la calidad. Los otros dos lentes, macro y de profundidad, cumplen su función. Y la cámara selfie, de 32MP, tampoco desentona. El momento en el que las cámaras no brillan, como le suele pasar a la mayoría, es en condiciones de poca luz.

Dos fotos tomadas con el Infinix Note 40 Pro

El teléfono viene con Android 14, al que le suma la personalización de un software de Infinix, el XOS 14. Trae algunos programas propios, que muchos no usaremos, pero no se siente pesado o lento por no tener un Android más puro.

A nivel conectividad soporta redes 4G, pero no incluye conectividad 5G. Sí tiene NFC, algo cada vez más esencial para poder cargar la SUBE o hacer pagos sin contacto usando el teléfono como tarjeta de crédito.

Con un precio actual de 663.000 pesos, sin dudas se trata de una opción más que interesante en los equipos de gama media o media alta, especialmente por traer todo lo necesario en la caja, con una batería que se carga en minutos y una cámara sólida.