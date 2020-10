El iPhone 12 estará disponible en cuatro modelos, con pantallas de 5,4", 6,1" o 6,7 pulgadas

Ayer Apple presentó cuatro modelos de iPhone 12: el "normal", el Mini, el Pro y el Pro Max, todos con el mismo procesador y prestaciones generales, aunque varían en el tamaño de la pantalla (de 5,4 a 6,7 pulgadas), y en la sofisticación de las cámaras, de un combo de dos a tres lentes y la inclusión de un LiDAR en las versiones más caras.

Como siempre, surge la incógnita de qué modelo es el que corresponde comprar para usar en la Argentina, atendiendo a que muchos usuarios que la marca tiene en el país suelen comprarlo en el exterior, antes que esperar a su venta en nuestro país.

Durante años, Apple incluyó en todos sus modelos la posibilidad de conectarse a las bandas de 4G de la Argentina. En nuestro país se usan las bandas 4, 7 y 28 de 4G. Los números refieren al rango de frecuencias que usan las antenas y los teléfonos para comunicarse entre sí y no interferir con otros dispositivos. Las bandas 4 (1700/2100 MHz, o AWS) y 7 (2600 MHz) se usan más en entornos urbanos por su alta capacidad, mientras que la banda 28 (700 MHz APT) tiende a ser implementada en entornos suburbanos, porque tiene menos capacidad pero más cobertura. También se está reutilizando la banda 2 y 9 (en uso histórico para 2G), pero sin tanta disponibilidad.

Todas las variantes del iPhone 12 dan soporte a las bandas de frecuencias 4G disponibles en la Argentina

Todas las versiones de iPhone 12 son compatibles

En el iPhone 11 la compañía cambió esto y dejó de dar soporte a la banda 28 en la versión estadounidense, lo que potencialmente podía afectar su conectividad en la Argentina, siendo esa la versión que usualmente compran los argentinos cuando viajan a EE.UU.; en ese caso, lo ideal era comprar la versión europea, aunque para la mayoría de los usuarios la ausencia de la banda 28, más usada en áreas suburbanas, pasó desapercibida.

La buena noticia es que el iPhone 12 vuelve a la situación previa al iPhone 11: todas la versiones de los cuatro modelos de iPhone 12 presentados ayer incluyen las bandas de 4G en uso en la Argentina, tal como informa la compañía en su sitio, por lo que es indistinto en qué país se adquiera el teléfono: todos los modelos se conectan a las redes 4G nacionales (lo mismo para 2G y 3G).

Qué pasa con el 5G

La incógnita queda para las conexiones 5G, la flamante inclusión en el iPhone 12, el primer modelo de Apple en acceder a estas redes.

El 5G tiene variantes en todo el mundo, pero una versión en particular (mmWave) solo estará presente en la versión que se vende en Estados Unidos. Por el tipo de frecuencias que usa obligó a la compañía a incluir una pequeña abertura en el borde metálico del teléfono.

No obstante, los modelos estadounidenses y europeos también dan soporte al otro tipo de 5G (el denominado sub 6 GHz), al igual que el Motorola Edge que se vende en la Argentina, y que es probablemente el tipo de 5G que llegue a adoptar nuestro país en los próximos años, aunque es un área para el que todavía no hay definiciones, más allá de las pruebas que hayan hecho las operadoras locales en los últimos años, que apuntan a 2023 para su implementación local.