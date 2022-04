La secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order se lanzaría solo para consolas de nueva generación

Un rumor indica que la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order podría lanzarse solamente para las consolas de la nueva generación. La noticia llega en medio de unos meses sin noticias y a la espera de que se presenten más novedades a fines de mayo. La información aún no fue ratificada ni desmentida por Electronic Arts o nadie involucrado en el desarrollo del juego.

El lanzamiento de Star Wars Jedi: Fallen Order fue una grata sorpresa para EA. Según reconoció públicamente la empresa, el éxito del juego fue mayor del esperado y por ese motivo no demoraron en anunciar nuevo contenido.

La confirmación de la compañía sobre una secuela llegó en enero, cuando comunicaron que se lanzarán tres juegos de Star Wars. Además de Star Wars Jedi: Fallen Order 2, también habrá un shooter y un juego de estrategia. Los tres estarán a cargo de Respawn Entertainment, mientras que en el último caso será en colaboración con Bit Reactor.

La secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order llegaría solo para la nueva generación Gentileza EA

A partir de allí, el proceso de desarrollo está en marcha pero no se conocieron demasiados detalles. En ese contexto, llegó la noticia que decepcionó a varios fanáticos. La información la compartió el insider Jeff Grubb en su podcast GrubbSnax e indica que la secuela de Fallen Order solo estaría disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Según lo que manifestó Grubb, Respawn apunta fuertemente a las posibilidades que dan las plataformas de nueva generación y habría decidido dejar atrás a PlayStation 4 y Xbox One. Aunque no fue confirmado, sin dudas se trataría de una decisión arriesgada, ya que tanto PS5 como Xbox Series presentan problemas de escasez y la base de usuarios con las que cuentan las nuevas consolas aún no es la esperada. Por otra parte, también remarcó que la fecha de estreno para el título sería en 2023.

Aunque todavía no hubo una respuesta oficial sobre esto, no debería faltar demasiado tiempo. Los rumores que circularon en las últimas semanas sostienen que el nuevo juego se presentaría durante Star Wars Celebration, que se realizará entre el 26 y 29 de mayo. El evento también incluirá los dos proyectos adicionales en los que trabaja Respawn, otros juegos y productos ajenos al mundo de los videojuegos, pero relacionados con la franquicia.

Qué se sabe hasta ahora de Star Wars Jedi: Fallen Order 2

Todavía hay poca información confirmada sobre la secuela de Fallen Order. El anuncio oficial solamente mencionó la participación de Respawn como estudio desarrollador.

Con respecto a la presentación, el mencionado Jeff Grubb había anticipado que se llevaría a cabo antes de la E3 de este año, que finalmente fue cancelada. Por otra parte, pocos días antes del anuncio de EA, Tom Henderson ya afirmaba que se darían más novedades en mayo, algo que finalmente parece que se cumplirá.

Con respecto a la fecha de lanzamiento, y contrario a lo que dijo su colega recientemente, Henderson aseguró que el título saldrá a la venta en el último trimestre del 2022. En caso de que esto se cumpla, estaría arribando en el mismo período del año que lo hizo la exitosa primera entrega.