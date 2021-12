Lo mejor de 2021: #SoloEnTwitter, el resumen del año de Twitter con Messi, BTS y la Copa América como protagonistas

Diciembre es el último mes de este 2021, un momento elegido por las compañías tecnológicas para recordar los acontencimientos más destacados del año que vivieron los usuarios en sus plataformas. Para esta ocasión, Twitter acaba de lanzar #SoloEnTwitter, el resumen con los personajes y sucesos que marcaron la vida de los tuiteros.

La plataforma de comunicación fue uno de los espacios elegidos para que los usuarios se informen, y LA NACION fue uno de los medios más mencionados en Twitter en 2021 para buscar noticias, fuentes oficiales y reportajes y especiales a fondo.

También fue un gran año para los artistas latinos en Twitter, que tuvieron a CNCO, Bad Bunny, Lali, Duki y Tini entre los primeros cinco músicos más mencionados en este año marcado por el paulatino regreso a los escenarios. También se destaca Paulo Londra, que en el 2021 anunció su vuelta a la música.

Respecto a los artistas internacionales más mencionados el protagonismo se lo llevan los BTS, la banda surcoreana que cuenta con el apoyo ferviente de su fandom en Twitter. El furor por el k-pop tiene un capítulo aparte en esta red social, que también tiene lugar para la agrupación femenina BLACKPINK y las producciones solistas de ROSÉ y LISA, en una avanzada de las mujeres en el universo del pop coreano que conquistó el mundo. La escena musical tuitera también está copada por artistas como Louis Tomlinson, Harry Styles, Taylor Swift y Zayn Malik en este top five de músicos internacionales.

BTS, la banda pop surcoreana que tiene su universo de fans concentrado en Twitter Manny Carabel - FilmMagic

Respecto al mundo del espectáculo, el relanzamiento de la Liga de la Justicia, esta vez con la versión de Zack Snyder, fue el evento cinematográfico más comentado entre los usuarios de Twitter. Del lado de Marvel, este 2021 tuvo a Spider-Man: No Way Home como el otro título destacado de la pantalla grande. Lo curioso estuvo en Shrek, un clásico que se coló en el podio de las películas mencionadas por los tuiteros este año.

Además de las películas, las actrices y actores también protagonizaron las conversaciones tuiteras en este 2021 con un top five liderado por Karol Sevilla, seguida por Olivia Rodrigo, Eugenia “China” Suárez, Sabrina Carpenter y Tom Holland.

Deportes: la atención tuitera en la Copa América y Messi

Argentina celebra la Copa América, un título que volvió a conquistar tras 28 años JUAN IGNACIO RONCORONI - POOL

Los deportes también estuvieron de regreso en este 2021 de la mano de diversas citas globales, como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 2020, junto a las finales de la UEFA Champios League y Euro 2020 como los acontecimientos destacados de este año. El Super Bowl LV de fútbol americano fue otro de los eventos comentados entre los tuiteros

Como también ocurre en la música y en el cine, los protagonistas de los eventos deportivos también participan en las conversaciones tuiteras. Este año, Lionel Messi y Diego Armando Maradona lideraron los temas en la red social. El rosarino fue noticia tras conquistar la Copa América con el seleccionado argentino, tras 28 años sin conseguir el título. También tuvieron su lugar destacado Enzo Pérez, que fue al arco en un partido de Copa Libertadores, y Julián Álvarez, de gran presente en el conjunto liderado por Marcelo Gallardo.

A nivel internacional, Twitter identificó a los futbolistas Neymar, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe y Edison Cavani como los deportistas más mencionados en las conversaciones. En el quinto lugar se ubica el pilóto británico Lewis Hamilton en un año marcado de emociones en la Fórmula 1.

Para los futboleros, River Plate y Boca Juniors concentraron toda la atención, seguido por la cuenta de la AFA, tras un gran año coronado por el título de la Copa América. Independiente y San Lorenzo completan el top five de menciones.

Protagonistas del año en Twitter

El presidente Alberto Fernandez fue uno de los políticos más mencionados en el listado de protagonistas del año en Twitter ADRIAN DENNIS - AFP

La Argentina vivió un año político en Twitter, que estuvo dominado por conversaciones por las elecciones legislativas de 2021. Sin embargo, en el listado de los protagonistas del año al tope se mezcla Lionel Messi con el presidente Alberto Fernández, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Juan Domingo Perón. Además, el ranking de las menciones realizadas por los argentinos tuvo a los músicos Harry Styles, Taylor Swift y Louis Tomlinson.

Todos los listados del reporte #SoloEnTwitter

Los artistas latinos más mencionados

1. CNCO (@cncomusic)

2. Bad Bunny (@sanbenito)

3. Lali (@LaliOficial)

4. Duki (@DukiSSJ)

5. Tini (@TiniStoessel)

6. Paulo Londra (@PauloLondra)

7. Khea (@KheaYF)

8. Chano (@ChanoTB)

9. Alejandro Sanz (@AlejandroSanz)

10. Nathy Peluso (@NathyPeluso)

Los artistas internacionales más mencionados

1. BTS (@BTS_twt)

2. Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson)

3. Harry Styles (@Harry_Styles)

4. Taylor Swift (@TaylorSwift13)

5. Zayn Malik (@ZaynMalik)

6. Ariana Grande (@ArianaGrande)

7. Justin Bieber (@JustinBieber)

8. Dua Lipa (@DuaLipa)

9. Billie Eilish (@BillieEilish)

10. Selena Gomez (@SelenaGomez)

El ranking del k-pop

1. BTS (@BTS_twt)

2. Jungkook

3. Jimin

4. BLACKPINK (@BLACKPINK)

5. Stray Kids (@stray_kids)

6. SUGA

7. V

8. J-Hope

9. RM

10. Tomorrow x Together (@txt_members)

Cine y series

1. Zack Snyder’s Justice League

2. Spider-Man: No Way Home

3. Shrek

4. Black Widow

5. Eternals

6. Pride and Prejudice

7. Fast and Furious 9

8. The Conjuring: The Devil Made Me Do It

9. Cinderella (2021)

10. Cruella

Actores y actrices más mencionados

1. Karol Sevilla (@KarolSevilla)

2. Olivia Rodrigo (@OliviaRodrigo)

3. Eugenia Suarez (@ChinaSuarez)

4. Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn)

5. Tom Holland (@TomHolland1996)

6. Anya Taylor-Joy (@AnyaTaylorJoy)

7. Zendaya (@Zendaya)

8. Zac Efron (@ZacEfron)

9. Dove Cameron (@DoveCameron)

10. Ruggero Pasquarelli (@_Ruggero)

Los futbolistas más mencionados

1. Lionel Messi

2. Diego Maradona

3. Enzo Pérez

4. Julián Álvarez (@JulianAlvarezzz)

5. Nicolás Otamendi (@NOtamendi30)

6. Mauro Icardi (@MauroIcardi)

7. Rodrigo de Paul (@RodriDePaul)

8. Agustín Rossi

9. Sergio Agüero (@AgueroSergioKun)

10. Emiliano Martínez (@EmiMartinezz1)

Los atletas internacionales más mencionados

1. Neymar (@NeymarJR)

2. Cristiano Ronaldo (@Cristiano)

3. Kylian Mbappe (@KMbappe)

4. Edinson Cavani (@ECavaniOfficial)

5. Lewis Hamilton (@LewisHamilton)

Los clubes más mencionados

1. River Plate (@RiverPlate)

2. Boca Juniors (@BocaJrsOficial)

3. Selección Argentina (@Argentina)

4. Independiente (@Independiente)

5. San Lorenzo (@SanLorenzo)

Las diez personalidades más mencionadas en la Argentina

Lionel Messi

Alberto Fernández (@Alferdez)

Harry Styles (@Harry_Styles)

Taylor Swift (@TaylorSwift13)

Mauricio Macri (@MauricioMacri)

Patricia Bullrich (@PatoBullrich)

Axel Kiciloff (@Kiciloffok)

Cristina Kirchner (@CFKArgentina)

Juan Domingo Perón

Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson)

Los medios más mencionados

C5N (@C5N)

La Nación (@LaNacion)

Todo Noticias (@TodoNoticias)

Infobae (@Infobae)

Clarín (@ClarinCom)