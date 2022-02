Naughty Dog: cuáles son los tres nuevos videojuegos que preparan los creadores de Uncharted y The Last of Us

Naughty Dog es uno de los estudios más importantes dentro del mundo de los videojuegos, en sus lista tiene títulos como Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted y The Last of Us. Ahora una novedad proveniente de su copresidente generó mucha intriga entre los fanáticos.

“Estamos creciendo. ¡Únete a nosotros y trabaja en...!”, escribió Drukmann junto a unos emojis que indican tres distintos proyectos y un listado de los requerimientos para empezar a trabajar en Naughty Dog. En total, buscan aproximadamente unos 70 perfiles para incorporar a sus filas. Las ofertas de trabajo van desde diseñadores hasta artistas y animadores.

La publicación que busca armar equipos para los próximos proyectos. Fuente: Twitter

Según confirmó Neil Druckmann, se están desarrollando tres nuevos juegos de los que todavía no hay mucha información pero que ya están buscando profesionales para conformar los equipos de trabajo. Algunos de los rumores aseguran que se está ideando un modo multijugador de The Last of Us: Parte II y una remake del primer The Last of Us. Rumores aseguran que el modo multijugador podría optar un sistema free to play con microtransacciones, por lo que sería gratuito aunque contaría con algunas funciones de pago, y un modo battle royale.

No se sabe cuál podría ser el tercer proyecto, pero los directores de Uncharted: El Legado Perdido, el spin off protagonizado por Chloe Frazer, comentaron en una entrevista reciente que no se cierran a dirigir una nueva entrega de la popular saga. “Creo que podemos decir ‘nunca digas nunca’”, le dijo el director Shaun Escayg a GamesRadar. “Sí. Uncharted es una saga que adoramos y al estudio le encanta. Me gusta, a Kurt le gusta. Es un mundo del que queremos ver más. Ciertamente podría decir eso”, aseguró.

Uno de los motivos para desarrollar un nuevo Uncharted podría ser el estreno de la adaptación cinematográfica aunque los directores no han visto la película. “Ninguno de los dos hemos estado involucrados. Estoy emocionado de ver la versión del personaje que hará Tom Holland. No sé más que los tráilers que he visto”, dice Margenau. “Finalmente está aquí. Tenemos Uncharted en la gran pantalla, no volverá a cambiar de directores de nuevo y no tardará más. Creo que Tom Holland es una gran elección”, aseguró.

La remasterización Uncharted: Colección Legado de los Ladrones, que comprende la cuarta entrega de la saga de aventuras de Naughty Dog y El Legado Perdido, se lanzó el 28 de enero pasado para la consola PS5. Esta colección supone la llegada de estos videojuegos a la consola de nueva generación PS5 con una remasterización con funciones de este dispositivo como el Audio 3D, el uso de los gatillos adaptativos del mando DualSense o los gráficos y rendimiento mejorados.

El paquete incluye la remasterización de Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: El Legado Perdido. En el primer título mencionado, Nathan Drake va en busca del tesoro perdido del capitán Avery, embarcándose en una última aventura a lugares lejanos por las junglas de Madagascar hasta la colonia perdida de los piratas, Libertalia. Uncharted: El Legado Perdido recoge las hazañas de Chloe Frazer a medida que pasa de enemiga a heroína. Tras recurrir a la ayuda de la mercenaria Nadine Ross, Chloe se embarca junto a las Ghats occidentales de la India para localizar el legendario colmillo dorado de Ganesh.