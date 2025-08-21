Es posible realizar un canje de televisores para actualizar por un Smart TV, ya que se puede usar como parte de pago el dispositivo viejo para conseguir uno más actualizado. Esta es una buena forma de mantenerse actualizado en términos tecnológicos y pagar menos por un nuevo aparato.

Se trata de un plan que tienen determinadas compañías que permite aplicar un porcentaje de descuento sobre el valor total del producto para los clientes que entreguen un dispositivo más viejo.

Es posible conseguir un descuento para una Smart TV al entregar un televisor más viejo (Foto: Walmart)

En ese sentido, vale destacar que por ejemplo Samsung, de las firmas líderes del rubro ofrece en su sitio oficial los modelos de televisores que se pueden comprar con esta forma de pago. De acuerdo a la información oficial, el plan se puede utilizar hasta agotar el stock de televisores disponibles.

Esta modalidad de compra permite entregar un equipo antiguo de la misma marca para obtener un descuento en la compra de uno nuevo. De todos modos, la antigüedad del dispositivo influye en el monto del descuento que percibe el cliente.

A su vez, al plan canje de televisores se suma la posibilidad de financiación, que varía según la entidad bancaria que se utilice para el pago.

Plan canje de televisores en agosto 2025: así se puede actualizar por un Smart TV actual

Así se puede conseguir un modelo de televisón más nuevo con el Plan Canje (Pixabay) (Pixabay)

Aunque el procedimiento difiere según la firma de electrodomésticos, en líneas generales se aplican los siguientes pasos:

Elegir el nuevo televisor: esta primera instancia permite definir el modelo que se desea adquirir, antes de realizar la comparación

esta primera instancia permite definir el modelo que se desea adquirir, antes de realizar la comparación Cotizar el canje: en algunos casos, se puede realizar la cotización del televisor usado directamente en la tienda o a través de la web de la marca elegida .

en algunos casos, se puede realizar la cotización del televisor usado directamente en la tienda o a través de la web de la marca elegida Entregar el televisor usado: una vez que se haya finalizado el proceso de compra, se deberá entregar el televisor usado al comercio.

una vez que se haya finalizado el proceso de compra, se deberá entregar el televisor usado al comercio. Obtener el descuento: se aplicará una bonificación o reintegro en la compra, que puede ser en forma de descuento directo o reintegro al medio de pago utilizado.

se aplicará una bonificación o reintegro en la compra, que puede ser en forma de descuento directo o reintegro al medio de pago utilizado. Recibir el nuevo Smart TV: una vez que el comercio recibe el televisor usado y se confirma el estado, recibirás el nuevo Smart TV y se hará efectivo el reintegro, según las condiciones establecidas por el comercio.

Cómo encontrar la información del modelo de televisor que se entregará en canje

Para conocer si se valida el canje es preciso contar con la información detallada del televisor actual. Para ello es preciso corroborar determinados datos, de dos maneras:

Las formas para encontrar la información del modelo de televisor que se entregará en canje Shutterstock

Mediante la etiqueta que se ubica en la parte trasera del dispositivo.

A través del menú de tu TV: el usuario debe ir a Menú, luego elegir la opción “Soporte Técnico” y elegir el apartado “Información”.

Para continuar con el proceso de cotización, se deberán ingresar los datos del modelo y la marca, y luego se podrá corroborar el valor que arroja el sistema, y continuar con los pasos de la compra.