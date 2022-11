Pokémon, Bayonetta 3 y otros juegos que tenés que probar en la Nintendo Switch

escuchar

Nintendo Switch, la consola híbrida (es de mano, pero se puede usar como si fuera de mesa con una TV), que no para de romper récords, suma una catarata de nuevos títulos para jugar antes de fin de año. En esta nota destacamos algunos de los tantos juegos que pueden disfrutar tanto grandes y chicos.

Pokémon Scarlet and Violet

18 de noviembre

Pokémon Scarlet and Violet es quizás uno de los más esperados de este año (y ya lo probamos). El nuevo juego de Game Freak presenta un mundo abierto por primera vez en los juegos principales de Pokémon con tres líneas argumentales que vamos a poder completar sin un orden específico. Vamos a conocer a nuevos pokemones, vamos a ver volver a otros, y vamos a recorrer el extenso mapa con nuestro legendario que nos va a dejar nadar, planear, trepar y correr. En el juego encarnamos a un estudiante que busca ser el mejor entrenador en este RPG que puede jugarse para disfrutarlo en familia o bien con una profundidad de batallas y estrategias que lo hace el próximo título competitivo del mundial de Pokémon para 2023 en Yokohama.

Así se verá el Pokémon Scarlet & Violet

Bayonetta 3

Ya disponible

La bruja regresa por tercera vez en un juego repleto de fantasía y combates frenéticos en donde deberemos enfrentarnos con nuestra habilidad de frenar el tiempo, el uso de pistolas y poderes para combatir al mal que atenta contra todo lo que conocemos. Este juego es uno de los favoritos de los amantes de la acción de la mano de Nintendo, pero la tercera edición de Bayonetta llegó rodeado de controversias, por las declaraciones entre la doblajista original del juego y los desarrolladores, con acusaciones cruzadas sobre pagos y hasta un boicot en redes sociales.

It Takes Two

Ya disponible

El juego indie que se quedó con la corona del “Video Game of the Year” en la entrega de premios más importante de 2021 llega a la Switch para vivir esta aventura de puzzles y plataformas de a dos. Vamos a manejar a una pareja que está por divorciarse, mientras un hechizo de su hija los convierte en muñecos de trapo. Con un mensaje un poco confuso para los más chicos, pero con una divertida e inteligente jugabilidad, este título nos obliga a trabajar en equipo para poder avanzar.

Return to Monkey Island

Ya disponible

El regreso de Ron Gilbert, una de las figuras más emblemáticas de la industria de los videojuegos, no es poca cosa. Return to Monkey Island es una aventura que continúa la historia de The Secret of Monkey Island y Monkey Island 2. Para los nostálgicos, es una excelente oportunidad de revivir esos recuerdos de horas y horas junto a nuestro pirata protagonista Guybrush en este caso, en el lugar que queramos con una Nintendo Switch, explorando, resolviendo puzzles y entablando conversaciones una serie de personajes que quedarán para el recuerdo. Esta aventura 2D point and click que llega de la mano de Devolver Digital también puede jugarse en PC y Mac.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Ya disponible

Otra secuela que llegó para mejorar su versión previa. En este caso volvemos a ver este crossover entre los personajes de Mario y los extravagantes Rabbids de Ubisoft con el regreso de un juego de estrategia por turnos. Vamos a manejar a nuestro equipo por el universo para salvar de las garras de Cursa a nuestros nuevos amigos, los Sparks. La fusión entre Mario y los Rabbids funciona tanto por su desafiante jugabilidad como por su humor, que siempre está presente en todas las misiones.

Fall Guys

Ya disponible

Un nuevo clásico del mundo de los juegos Battle Royale Casuales. El Fall Guys, que supo conquistar a millones en PC y PlayStation durante la pandemia, regresa para más plataformas y sin costo. Vamos a poder competir contra amigos y desconocidos de cualquier parte del mundo en estos niveles que a los más grandes les hará sentir que están dentro de una mezcla de “SuperMatch” y los Minions. Divertido, colorido, y desafiante, Fall Guys se destaca como un juego que no requiere muchas habilidades ni conocimiento previo, lo que lo hace ideal para jugar en familia.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

12 de mayo de 2023

Si de lo esperado hablamos, la secuela de uno de los juegos más aclamados de la última década llegará en exclusiva para Switch el próximo 12 de mayo de 2023. Será la decimonovena entrega de la saga, que volverá a presentar un mundo abierto que promete una profundidad que tomará las alturas. Este juego de acción y aventura nos llevará a encarnar nuevamente a Link, que deberá salvar el reino de Hyrule.