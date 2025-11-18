Qué es “desbloquee challenges.cloudflare.com”: el mensaje en medio de la caída global de Internet

Una falla en la red global de Cloudflare, una empresa de infraestructura y seguridad web, provocó este martes la interrupción de múltiples servicios digitales a nivel mundial. Millones de usuarios reportaron inconvenientes para acceder a plataformas como X, ChatGPT y Canva, mientras algunos se encontraron con avisos de error o llamativos mensajes de verificación del tipo "desbloquee challenges.cloudflare.com".

Qué significa el mensaje de Cloudflare

Durante la interrupción de los servicios, quienes intentaron acceder a las plataformas se encontraron con distintos avisos de falla. En el caso de la red social X, algunos usuarios reportaron la aparición de una pantalla blanca con un cartel principal titulado “Internal server error” o “desbloquee challenges.cloudflare.com”. Este tipo de mensajes sugería un problema interno de la red social y no en la conexión a Internet de la persona.

La red social X, ChatGPT y Canva fueron algunos de los servicios afectados por la falla Shutterstock - Shutterstock

Otros inconvenientes informados incluían la imposibilidad de actualizar el contenido. En estas situaciones, los usuarios podían ver publicaciones antiguas pero no generar nuevo material. Al intentar hacerlo, recibían un aviso con la leyenda: “No se puede recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo en otro momento”.

A nivel general, también se comunicaron informes sobre “errores 500 generalizados”, un código técnico que apunta a fallas del lado del servidor. Cloudflare opera una red que abarca más de 330 ciudades en más de 120 países y se interconecta con más de 13.000 proveedores de red.

La compañía de seguridad opera una red que abarca más de 330 ciudades en 120 países

Cuáles fueron los servicios afectados

La caída de Cloudflare tuvo un impacto directo en algunas de las plataformas digitales más utilizadas. La red social X, propiedad de Elon Musk, fue una de las principales afectadas. Según el sitio web de monitoreo Downdetector.com, que recopila reportes de usuarios, se registraron más de 11.500 informes de problemas con la red social solo en Estados Unidos a partir de las 8.30 de este martes.

Los problemas más reportados por los usuarios de X fueron de carga en un 51% de los casos. Un 27% tuvo inconvenientes con la aplicación móvil y un 22% manifestó problemas directamente con el sitio web. Muchos usuarios podían ingresar a la plataforma, pero veían contenido antiguo sin posibilidad de publicar nuevos mensajes.

Downdetector.com registró más de 11.500 reportes de problemas con X solo en Estados Unidos Shutterstock - Shutterstock

Al intentar realizar una acción, aparecían carteles como “No se puede recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo en otro momento” o, en casos más severos, una pantalla en blanco con el título “Internal server error”. Además de X, otras herramientas como la plataforma de diseño Canva, el servicio de inteligencia artificial ChatGPT y varios juegos online también presentaron interrupciones.

Qué informó la empresa sobre la falla

Cloudflare reconoció la existencia de un problema a través de su sitio web oficial de estado del servicio. En un primer comunicado, la compañía avisó que “la red global de Cloudflare está experimentando problemas”. La firma de seguridad en la nube admitió la falla, informó que fue identificada y que trabajaban en su resolución.

La empresa tenía un mantenimiento programado para su centro de datos en Santiago este martes

Horas después, una actualización indicó una recuperación parcial de algunos de sus productos. “Hemos implementado cambios que permitieron la recuperación de Cloudflare Access y WARP. Los niveles de errores para los usuarios de Access y WARP volvieron a los niveles previos al incidente”, comunicó la empresa.

Pese a esta mejora, la compañía reconoció en mensajes posteriores que la investigación continuaba para otros servicios que seguían con fallas. Coincidentemente, Cloudflare tenía un mantenimiento programado para su centro de datos SCL para la jornada de este martes, aunque no se informó si existía una relación entre ambos eventos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.