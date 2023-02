Qué pasa si se marca ##002# en el celular: lo que tenés que saber para evitar ser espiado

escuchar

##002# hace parte de una serie de códigos que sirven para realizar funciones en todos los celulares sin tener que buscarlas en las configuraciones o herramientas que nos brinda cualquier móvil, ya que son universales y pueden ser usados por personas con iPhone y Android.

Este código tiene como función el desactivar absolutamente todos los desvíos de llamada del celular -se hayan activado previamente o no-. Como se dijo con anterioridad, sirve para cualquier móvil y es muy fácil de usar, pues solo se escribe el código, se marca y listo. Así lo señala en su portal tecnológico Xataka.

Se puede hacer una marcación y acceder directamente a la configuración de llamadas (Foto Pexels)

¿Cómo se utiliza este código secreto?

Para poder realizar la desactivación de los desvíos de llamada de su celular, lo único que tiene que hacer es dirigirse a la aplicación de marcación de su celular, que le permite tanto escribir un número de teléfono como mirar sus contactos guardados para realizar una llamada.

Solo tiene que escribir ##002#, en vez de un número de teléfono -como se hace normalmente-, y pulsar el botón de realizar la llamada. Al hacer la llamada saldrá la información de todos los cambios que se hicieron, dando a conocer la desactivación de todos los desvíos de llamada. Si alguien lo estaba espiando, en alguno de los apartados aparecerá qué tipos de desvío tenía como activos.

La numeración da un acceso directo (Captura video)

Esto le dará a entender que su seguridad está en riesgo.

Con diversos código se puede acceder a configuraciones en el celular (Foto Pexels)

Si no sabe si le están espiando -o no- sus llamadas, este código cifrado le ayudará a averiguarlo. Es recomendable hacer uso de este para borrar cualquier desvío que pueda tener su celular. Como dato importante, este comando no cambiará ninguna otra configuración de su móvil, pues el objetivo de este código es hacer que recupere su seguridad digital.

EL TIEMPO (GDA)