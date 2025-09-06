Qué son los mensajes efímeros de WhatsApp y cómo se activan

Si te preocupa que otras personas puedan ver los mensajes que mandás a través de WhatsApp, entonces deberías activar los mensajes efímeros. Se trata de los mensajes temporales, una herramienta que te brinda la plataforma de mensajería instantánea para que estos desaparezcan después de un periodo de tiempo establecido.

WhatsApp ofrece la posibilidad de configurar la desaparición de los mensajes en lapsos de 24 horas, 7 días o 90 días, tanto en chats individuales como en grupos (Imagen de carácter ilustrativa: Freepik) Vladimir Poplavskis

Paso a paso para activar el modo efímero

Activar los mensajes temporales o efímeros de WhatsApp es muy sencillo, solo deberás seguir estos pasos:

Hacer clic en el ícono de “Ajustes” y después ir a “Privacidad”.

Posteriormente, hacer clic en “Duración predeterminada”.

Hacer clic en el tiempo que querés que duren los mensajes temporales , pueden ser 24 horas, 7 días o 90 días.

, pueden ser 24 horas, 7 días o 90 días. Si querés aplicar esta duración en los chats existentes, hacer clic en los chats en los que deseás usar los mensajes efímeros y, a continuación, dar clic en el ícono de “Aceptar”.

En caso de que al final no quieras continuar con el proceso, solo hay hacer clic en ícono de “Regresar” que está representado por una flecha.

Los mensajes efímeros de WhatsApp son una función que permite que los chats se eliminen automáticamente después de un tiempo determinado

De acuerdo con WhatsApp, “los mensajes nuevos que se envían en el chat desaparecen después del plazo que hayas elegido”. Por otro lado, solo aplica a los mensajes nuevos del chat y no afecta a los mensajes enviados o recibidos antes.

Por otro lado, si querés activar los mensajes efímeros en un chat en específico, entonces tendrás que seguir estos pasos:

Abrir el chat en el que deseás activarlos.

Hacer clic en el nombre de contacto o asunto del grupo.

Elegir la opción de " Mensajes temporales “. Si te lo indica, hacer clic en “Continuar”.

“. Si te lo indica, hacer clic en “Continuar”. Seleccionar el tiempo en el que deseás que los mensajes desaparezcan, pueden ser 24 horas, 7 días o 90 días.

Hacer clic en ícono de “Regresar” para aplicar los cambios.

Una vez que hayas realizado estos pasos, los mensajes efímeros quedarán activados en la plataforma.

*Por Paloma Vega