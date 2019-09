The Last Of Us part 2: probamos el próximo videojuego exclusivo de PS4 y PS4 Pro

Ellie y Joel regresan cuatro años después de los hechos del primer juego, con las emociones, el amor y la venganza como temática central de este título repleto de suspenso y acción

Tras seis años de espera, The Last of Us (2013), quizás uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, tiene una secuela con fecha de lanzamiento confirmada para el 21 de febrero de 2020. En un evento privado en Los Ángeles, pudimos jugar tres horas de la parte 2 junto con los desarrolladores de la productora Naughty Dog, incluído su director, Neil Druckmann.

En la primera parte, allá por 2013 vimos como la adolescente Ellie y Joel, su padre adoptivo, intentaron sobrevivir en un mundo destrozado, donde los enemigos no son sólo eran los infectados y transformados en monstruos por la cepa Cordyceps, sino también los humanos que demostraban ser capaces de las atrocidades más grandes con tal de vivir un día más. Ahora, en la parte 2, retomamos la historia cuatro años después.

El gameplay de este videojuego de acción y suspenso en tercera persona consistió en dos misiones que pudimos disfrutar en una consola PS 4 Pro. La primera, "Patrol", muestra los primeros momentos del juego donde Ellie, la ahora más adulta y principal protagonista, convive en una comunidad y trata de disfrutar de la vida cuatro años después del final de la primera parte. El despertar del amor con una compañera y el espíritu de supervivencia en un mundo post apocalíptico chocan para darnos un brillante balance entre entretenimiento e historia, gracias a una jugabilidad desafiante como así también un guión digno de un film de Hollywood.

En esta primera parte nos adentramos a una patrulla para juntar recursos a caballo, en medio de la nieve y la tormenta junto a nuestra compañera Dina. Allí nos enfrentamos a zombies, denominados "clickers" dentro del mundo de The Last of Us, refugiados en casas y supermercados donde deberemos o evadirlos o matarlos para conseguir medicamentos y armamento. En esta misión, pudimos descubrir cómo son las comunidades de sobrevivientes, y qué es necesario para seguir luchando por vivir por una vida normal en un clima hostil, donde gran parte de la población de la tierra quedó diezmada por la infección.

The Last Of Us Parte 2 vuelve a centrarse en un gameplay con sigilo, situaciones desesperantes, acción y por sobre todas las cosas, con las emociones a flor de piel. "Ellie no conoció el mundo que nosotros conocimos. Ella creció en el mundo posterior al brote. Debió crecer rápido, pero de muchos modos en el primer juego todavía era chica. Coleccionaba cómics, hacía chistes, era inocente... la secuencia donde por primera vez mata a alguien es fuerte por eso. Experimenta un trauma bastante fuerte en el primer juego que ahora trata de superar. Tiene mucha ira dentro de ella, que está esperando salir, y cuando pasan cosas y le hacen daño, algo se enciende y quiere corregir lo que pasa, aunque su modalidad es "ojo por ojo". Esto la afecta y la cambia, afecta sus relaciones con los que la rodean, pero no te voy a contar más para no hacer spoilers.", confesó a LA NACION su director Neil Druckmann. Sin meternos en adelantos que podrían echar a perder la sorpresa y el desarrollo de la historia, las temáticas de The Last of Us 2 toca las fibras más profundas de la humanidad. ¿Cuán lejos podemos ir por amor? ¿Cuán lejos iríamos de la mano de la ira para castigar a quienes lastimaron a nuestros seres queridos?

"Suburbios" es la segunda etapa que pudimos probar, ya más avanzada en la línea temporal del juego, donde nos encontramos con una Ellie siempre protagonista en una misión fija y su deseo de venganza tras un momento traumático que puede espiarse en el trailer. Si bien Joel aparece en el avance, durante la demo fue nombrado pocas veces, hasta el momento cúlmine que también pudo verse en la transmisión "State of Play" de las novedades de PlayStation. Otra vez, sin entrar en spoilers, veremos acción y combate frente a otras facciones de humanos.

Así, el juego exclusivo de PS4 plantea decenas de situaciones que nos pondrán las emociones a flor de piel. Esta fue la intención tanto de Druckmann y de Hailey Gross ( Westworld), guionistas de esta segunda parte que tiene más de un momento donde dudaremos de si lo que estamos haciendo es lo correcto "Tenemos una pared con tarjetas post it que escribimos en la oficina para ir viendo la estructura completa. Ahí decidimos qué hace que esto sea único para un videojuego. ¿Cómo hacemos que esta parte de la historia sea jugable?. La jugabilidad y el guión tienen que casarse, y de ahí sale ese sabor único", adhiere Druckmann.

Jugabilidad

The Last of Us parte 2 mantiene la esencia y el espíritu de la primera parte, pero agrega varias novedades en jugabilidad. Ahora vamos a tener a una protagonista ágil. Vamos a poder saltar en velocidad, agacharnos y hasta arrojarnos al piso por completo sin demora, sin ese típico delay de las animaciones de los videojuegos. Podremos tirarnos rápidamente cuerpo a tierra para escondernos de nuestros enemigos entre el pasto o levantarnos rápidamente para escapar de emboscadas.

Los enemigos son más inteligentes y no son tan fáciles de evadir. La dificultad también sube cuando nos enfrentamos a perros entrenados para rastrearnos. Allí con el modo "escucha" (que podrá deshabilitarse para subir la dificultad) podremos ver vagamente dónde están los enemigos cercanos y podremos ver el rastro de olor que dejamos a los sabuesos, que nos obligan a estar en constante movimiento para evadirlos.

"Cuando decidimos usar los perros en el juego debatimos si era muy shockeante tener que matar un perro para sobrevivir. Pero decidimos que esa sensación horrible que nos da al verlo forma parte también del costo de lo que tiene que hacer Ellie para lograr su objetivo. La moralidad está en juego", cuenta Druckmann a lo que agrega: "Pero también aclaramos que no es necesario matar a ni un sólo animal en el juego, las misiones pueden hacerse por completo sin lastimar a nadie".

Los "quick time events" seguirán tomándonos por sorpresa, tendremos que resolver pequeños puzzles pero ahora la exploración toma un rol más protagónico. Deberemos juntar recursos no sólo para mejorar las armas en las mesas de trabajo, sino también remedios para evolucionar con "perks" a nuestro personaje.

Además de agacharnos, el juego ahora también incorpora la posibilidad de esquivar golpes y ataques. Esto hace mucho más activos los enfrentamientos con los enemigos, que casi siempre nos sobrepasaron en número durante las dos demos que jugamos. El frenetismo y la desesperación se contagian inmediatamente a nuestras manos. Los momentos que debemos enfrentarnos tanto a los clickers como las facciones de humanos son tan desafiantes como desesperantes y no siempre nos llevan a actuar de la mejor manera. Podremos afrontar los duelos con ataques por la espalda, o también con pistolas, con escopetas, con rifles y hasta con arco y flecha, pero siempre las municiones son escasas y el sigilo deberá ser la elección primaria para lograr nuestro cometido.

El juego no tendrá modo multiplayer pero si varios niveles de dificultad para todo tipo de público, desde hardcore gamers hasta para jugadores casuales que quieran disfrutar de la historia.

Visuales

Muchos dudaban de que este título sería para PS 4 y apostaban a la futura PlayStation 5. Pero llegará en febrero para lo que serán probablemente los últimos meses de la cuarta generación. El juego se ve bien, se siente bien, y la sutileza de los detalles le dan un plus extra. Los ambientes están cuidados al más mínimo detalle, tanto como que cuando pasamos por una pileta abandonada, si nos detenemos a observar podremos ver a un grupo de renacuajos nadando entre el agua estancada. Estos detalles y el tamaño explorable del juego no llegan sin un costo. A pesar de no ser un juego de mundo abierto, sino de una historia principalmente lineal, The Last Of Us Parte 2 ocupará dos discos Blu-Ray por lo que esperamos un peso sustancial para la descarga online.

Música

El doblemente ganador del Oscar Gustavo Santaolalla vuelve a formar parte del equipo creativo del juego aportando su oído para la música y el clima del juego, y en esta ocasión se le suma para componer la música en los momentos de tensión el compositor de Mr Robot, Mac Quayle. Juntos logran llevarnos de la mano del sonido a vivir dentro de un mundo desolado y desesperante, con un maridaje poco visto entre guión, música y jugabilidad: "¡Gustavo es increíble!. Es mi amigo. Él no es que hace canciones, sino que escribe a partir de ideas, y de ahí le salen cosas relacionadas a la historia de The Last Of Us. A la vez, sus piezas son poderosas y nos inspiran. Cuando escribía el guión tenía una carpeta con el soundtrack del juego y lo ponía de fondo", concluye Druckmann.

The Last of Us parte 2 llegará en febrero de manera exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro como una de las grandes apuestas de Sony para impulsar la venta de sus consolas por sobre las opciones de la competencia. La primera parte del juego estará disponible de manera gratuita en octubre para los usuarios de PS Plus, el servicio de suscripción de la consola y es, sin ninguna duda uno de los mejores títulos tanto para los amantes de los videojuegos, jugadores casuales , como así también para los amantes del cine. Un verdadero imperdible que, por lo que pudimos probar, repetirá la fórmula exitosa en su parte 2.