ByteDance es la empresa matriz de TikTok

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 10:08

Es probable que su nombre no te resulte conocido, pero ByteDance es uno de los "unicornios" tecnológicos más valiosos del mundo.

Valorada en US$ 78.000 millones -según un reporte de Reuters de finales del año pasado- la compañía china ha invertido en más de 21 startups desde 2012.

Algunos ejemplos son Lark (una alternativa a Slack ), Flipchat (para chatear por video) o Toutia (un agregador de noticias). Pero la más popular es sin duda TikTok .

Es la aplicación de moda. La popular app gratuita de videos cortos no deja de crecer y fue la aplicación más descargada en el primer trimestre de 2020.

Sin embargo, ha colocado a ByteDance en el centro de la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, que acusa a TikTok de ceder datos de sus usuarios para que acaben "en manos del Partido Comunista chino".

¿Pero qué se sabe sobre la compañía que está detrás de TikTok?

Cifras astronómicas

TikTok está en el eje de la disputa entre China y Estados Unidos

Sus inversores dicen que ByteDance está en camino de generar US$ 30.000 millones de ingresos en 2020 (una cifra astronómica si se compara con los US$ 15.000 a US$ 20.000 millones de 2019).

Su beneficio neto podría duplicarse este año a US$ 7000 millones, según cifras publicadas por la revista The Economist.

La empresa nació en el año 2012 y tiene sede en Pekín.

Tras invertir en varias aplicaciones, ByteDance desarrolló la precursora de TikTok, Douyin, que lanzaron a nivel local en 2016. La idea era crear videos musicales de 15 segundos para compartir en Internet.

En 2017, Douyin llegó al mercado internacional rebautizada como TikTok. Fue el mismo año que ByteDance compró Musical.ly, heredando más de 20 millones de usuarios activos que usó para su expansión.

Secretismo

Zhang Yiming es el fundador y director ejecutivo de ByteDance, en una imagen de archivo que data de 2018

A diferencia de otros grandes magnates chinos, como Jack Ma-fundador de Alibaba- o Pony Ma -creador de Tencent, otro gigante asiático- el hombre detrás de ByteDance no se prodiga mucho en los medios de comunicación.

Su presencia en medios occidentales es prácticamente inexistente, pero se conocen algunos datos.

Zhang Yiming nació en Longyan, al sureste de China, en 1983.

Antes de crear su propia empresa, trabajó en Microsoft y en Kuxun, uno de los principales motores de búsqueda de viajes y transporte en China, que después fue adquirido por Trip Advisor.

Este ingeniero de software comenzó la trayectoria de su empresa con un agregador de noticias basado en inteligencia artificial que resultó un éxito en China y que él mismo definió como "un negocio de búsquedas" o una "red social", más que una empresa de noticias, según le contó a Bloomberg en 2017.

En 2019, Zhang fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundopor la revista Time.

Según Forbes, el empresario es la novena persona más rica de China.

Más allá de TikTok

La sede de ByteDance está en Pekín

ByteDance es mucho más que TikTok.

En 2016, se convirtió en el mayor accionista del servicio de noticias indio BaBe.

Entre otras de sus aplicaciones exitosas, destaca Xigua Video, una plataforma de videos semanales de hasta cinco minutos de duración, el servicio de comunicación en línea Lark o la app de videos cortos Vigo Video, muy popular entre adolescentes en China.

La empresa también fabrica celulares y trabaja desde 2019 en el lanzamiento de su propio smartphone.

En los últimos meses, las acusaciones de espionaje para el gobierno chino vertidas por parte de Estados Unidos han cobrado fuerza. Además, cada vez son mayores los rumores que apuntan a que varios inversores estadounidenses podrían comprar TikTok, según recoge The Information.

ByteDance ha desmentido todas las acusaciones. En su sitio web se define como una empresa que "inspira creatividad" y "enriquece la vida", y como una compañía que "apunta a lo más alto".