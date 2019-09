Tanto el iPhone 11 como el iPhone 11 Pro y Pro Max incluyen un chip U1, que puede ser usado para transmitir datos entre dispositivos y lograr muchísima precisión en su ubicacción Fuente: AFP

Los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max ya están entre nosotros y representan una mejora sin grandes sorpresas sobre los modelos anteriores, incluso sumando elementos que el resto del mercado ya tiene hace tiempo: la triple cámara del 11 Pro (lente normal, gran angular y zoom) ya es casi un estándar de la gama media y alta; incluso el diseño del módulo de las cámaras como un cuadrado ya está presente en el Huawei Mate 20 Pro, el Motorola One Zoom y llegará en unas semanas al Pixel 4; el modo nocturno y la fotografía computacional fueron una sorpresa de los teléfonos Pixel, pero ya lleva varias generaciones entre nosotros, lo mismo que la inclusión, finalmente, de un cargador rápido de 18 watts para el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max (los usuarios del iPhone 11 deberán comprarlo aparte), algo estándar en cualquier smartphone de alta gama de los últimos años.

Banda ultra ancha

Pero hay un elemento en el que el nuevo iPhone sí se distingue del resto: el chip U1. Apple no lo mencionó demasiado en la presentación, y en el sitio del teléfono la información que aporta es bastante poca, pero el consenso entre los expertos es que este nuevo procesador representa la base de un desarrollo en el que Apple apostará bastante.

El U1 usa una tecnología llamada UWB, o banda ultra ancha, según sus siglas en inglés, como sistema de posicionamiento de cortísimo alcance. Sí, el GPS nos da la latitud y la longitud; este chip U1 permite apuntar un iPhone 11 a otro iPhone 11 y que detecten su posición con muchísima exactitud (con un margen de 30 cm de error), a través de paredes y con un alcance muchísimo mayor al de Bluetooth (centenares de metros).

"Es como si dotáramos el iPhone con un sexto sentido que abre la puerta a nuevas posibilidades. Gracias al chip U1 y a iOS 13, ahora puedes apuntar tu iPhone al de otra persona y AirDrop le dará prioridad a ese dispositivo para compartir tus archivos más rápido.", dice la compañía. UWB, además de ser muy preciso, tiene un mayor ancho de banda: 8 megabits por segundo, varias veces lo que logra Bluetooth.

Para encontrar cualquier cosa

Ese posicionamiento direccional apunta a otro elemento. Hace tiempo que se habla del interés de Apple de crear pequeños rastreadores Bluetooth, que permitan ubicar objetos en nuestro hogar. En el mercado hay mil de estos llaveros Bluetooth; el más conocido es el de la marca Tile, pero hay muchísimos más. Funcionan de una manera muy sencilla: suena una alarma cuando se alejan a más de 10 metros y pierden conexión. Están pensados para poner en llaveros, mochilas, valjas, etcétera.

Pero no tienen conexión a Internet propia, así que si no están enlazados vía Bluetooth con otro dispositivo uno sólo puede saber que los perdió, y ya. Pero si Apple enlaza estos rastreadores Bluetooth e incluye el chip U1 en otros dispositivos (computadoras, el reloj, los auriculares, etcétera) podría usar una red de mil millones de dispositivos para ubicar otro perdido. Esto, cortesía de la nueva versión de Find My Phone que anunció en junio último, y que hace que teléfonos, tabletas y computadoras formen una red compartida y anónima para ayudar a buscar dispositivos perdidos.

Cuando hay dos objetos de Apple cercanos pueden avisar de su presencia; y esa información será reenviada entre dispositivos Apple hasta que uno de ellos tenga conexión a Internet; si alguno de esos dispositivos está marcado como extraviado, toda la red entrará en acción para ubicarlo geográficamente. Con los chips U1 el nivel de precisión con el que se puede encontrar un dispositivo es muchísimo mayor, y podría usarse para toda clase de objetos (los auriculares inalámbricos, las llaves, la billetera, etcétera).

La firma Tile viene construyendo algo similar desde 2018: se asoció con múltiples fabricantes para incluir su tecnología en toda clase de dispositivos, y armar una suerte de red Bluetooth de descubrimiento de objetos perdidos.

Bluetooth 5.1, como la tecnología UWB que usa Apple, permite una enorme precisión al intentar ubicar un dispositivo

Bluetooth 5.1, la alternativa

¿No puede hacerse como lo de Apple y el chip U1 con Bluetooth? Sí, con Bluetooth 5.1, presentado en enero último, y que logra una precisión de pocos centímertos midiendo (como el chip UWB) la dirección de la que proviene una señal compatible. Pero Bluetooth 5.1 es un estándar, y como tal su proceso es un poco más lento: hace una semana, Huawei confirmó que ya tiene un chip con esta tecnología, el Kirin A1, aunque no dijo cuándo lo integrará en sus dispositivos.

Esta nueva versión también permite la transmisión de audio de mayor calidad con un menor impacto energético, pero sigue apostando por un corto alcance (decenas de metros en el mejor de los casos).

Aunque es una tecnología que ya tiene cierta presencia en la industria (sobre todo, para la ubicación de objetos en un depósito) ahora podría llegar a otros dispositivos de una forma que permita identificarlos con altísima precisión, conocer su estado y demás.

Para ver los primeros dispositivos Bluetooth 5.1 en el mercado habrá que esperar varios meses más, o incluso a 2020; los rastreadores UWB de Apple podrían llegar a fin de este año, con la ventaja de que ya habrá millones de iPhone 11 compatibles en uso para darle atractivo a la propuesta.