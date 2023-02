Un artista recreó con inteligencia artificial cómo se verían las provincias argentinas si fueran villanos de película

escuchar

Las herramientas basadas en Inteligencia Artificial siguen generando resultados sorprendentes, inimaginables hasta hace poco tiempo. Ahora, un usuario de redes que se define como “artista IA”, recreó a las provincias argentinas “como si fueran villanos de película”.

Se trata del tiktoker @fox.ia, quien emplea distintas aplicaciones y generadores de imágenes artificiales para sus creaciones conceptuales. De esta forma, imaginó a varias de las 24 jurisdicciones: 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. como si fueran personajes macabros que verdaderamente dan miedo. La primera parte del video, de solo 35 segundos, consiguió más de 2.3 millones de visitas.

El tiktoker emplea generadores de imágenes artificiales para sus creaciones conceptuales @fox.ia

Según la recreación, Buenos Aires es un mafioso estilo gánster, Chaco encarna la piel de un depredador salvaje, Salta a un viajero de los tiempos, Córdoba es un hombre tatuado y musculoso con un look similar al de Rodrigo Bueno, y Tierra del Fuego encarna la figura de un hombre estilo vampiro secundado por dos lobos.

La saga, musicalizada con el tema Sweet Dreams, de PuppetMaster, continúa con una segunda parte, que acumula casi 1 millón de reproducciones.

Los villanos siguen siendo de temer, como esa especie de Guasón que representa a Chubut, el monje catamarqueño o el Pennywise neuquino.

Las imágenes creadas con inteligencia artificial pierden los derechos de autor en Estados Unidos

Las imágenes de una novela gráfica creadas con el sistema de inteligencia artificial (IA) Midjourney no deberían estar protegidas por derechos de autor, según una carta de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos publicada por Reuters.

La autora de Zarya of the Dawn, Kristina Kashtanova, tiene los derechos de autor de las partes del libro que escribió y arregló, pero no de las imágenes que creó usando Midjourney, dijo la oficina en su carta, fechada el martes.

La decisión es una de las primeras de un tribunal o agencia estadounidense sobre el alcance de la protección de los derechos de autor de obras creadas con IA, y se conoce en el contexto del meteórico ascenso de programas de IA generativa como Midjourney, Dall-E y ChatGPT.

La Oficina de Derechos de Autor dijo en su carta que reeditaría su registro de “Zarya of the Dawn” para omitir las imágenes que “no son producto de la autoría humana”.

