Unity League Flow: así es el nuevo torneo argentino de Counter Strike de la LVP

Creado por Valve, CS:Go tendrá un nuevo torneo local de la mano de la Liga de Videojuegos Profesional

6 de febrero de 2020

Luego de la repercusión de la primera temporada de la Liga Master Flow de League of Legends, y el comienzo de la segunda temporada con la inclusión de River Plate y de Fabricio Oberto con su equipo New Indians, ahora la Liga de Videojuegos Profesional extiende su inversión en el país con un nuevo juego: el Counter Strike.

El CS:Go es uno de los eSports más populares y convocantes en la Argentina, donde ya hay varias ligas y torneos vigentes. A diferencia de los torneos de League of Legends u Overwatch, gerenciados por Riot y Blizzard respectivamente, los torneos de CS:Go no son gestionados por Valve, el creador detrás del popular título del género First Person Shooter.

Del CS:GO local surgieron los talentos nacionales más importantes en los deportes electrónicos, y ahora la Unity League Flow convocó a 10 equipos que se enfrentarán en un torneo apertura y otro clausura, que repartirán 250 mil pesos con finales presenciales en ambas ediciones.

La Liga de videojuegos profesional presentó la Unity League Flow, su torneo nacional de Counter Strike: Global Offensive, que contará con 10 equipos y 250 mil pesos en premios

Los equipos confirmados para esta primera etapa del año son: Aion Esports, Atrapa2 Gaming, Coliseo Dragons, Furious Gaming, Hawks, LBS Esports, Malvinas Gaming, Nocturns Gaming, Rysix Gaming y Sinisters.

Los equipos comenzarán su camino por la copa en el apertura desde el 10 de febrero hasta abril, y luego el clausura se jugará de junio a agosto, con la particularidad de que el campeón del tramo final se medirá con el campeón español de la Orange Unity League. Los equipos se enfrentarán durante 18 jornadas en formato round robin donde los seis mejores clasificados se eliminarán en los Playoffs hasta tener a los dos equipos que jugarán la final presencial.

La Unity League Flow arranca como candidata a ser una de las ligas más importantes de CS:GO de Argentina y contará con la transmisión en vivo por las redes de la LVP y el canal 601 de Flow.