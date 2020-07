Videojuegos: los mejores lanzamientos de julio para PC, PS4, Xbox One y Switch

En julio llegan videojuegos muy atractivos para todas las plataformas

2 de julio de 2020

El mes de julio llega con novedades para todos los gustos, a pocos meses de la llegada de la esperada PlayStation 5 y Xbox Series X . Formula 1, RPG japoneses, Samurais, competitivos y hasta la vuelta de Mario. Estos son los lanzamientos más destacados para PC y consolas en la mitad del año.

Formula 1 2020

10 de julio - PC, PS4, Xbox One

Con el arranque este fin de semana de la categoría más importante del automovilismo, también llega la reedición de uno de los simuladores de carreras más importantes del momento. El F1 2020 tendrá todos los equipos, circuitos y corredores, además de mejoras gráficas y jugabilidad. Pero lo importante es que este año permite más opciones en la creación de nuestro personaje y las elecciones que tomemos durante la temporada hasta convertirnos en el corredor más importante de la categoría. Como un RPG, vamos a vivir la Ferrari, el Mercedes o el Red Bull dentro y fuera de las pistas.

Sword Art Online: Alicization Lycoris

10 de julio - PC, PS4, Xbox One

De la mano de Bandai Namco, este MMORPG (juego de rol masivo online) japonés se basa en el animé homónimo en una nueva aventura de Kirito y el underworld, un mundo virtual repleto de misterio y enigmas donde la inteligencia artificial no se distingue de las personas. Acción, combates cuerpo a cuerpo, exploración y personalización de los personajes para los amantes del género.

Death Stranding

14 de julio - PC (disponible antes en PS4)

La última obra de Hideo Kojima, creador de la saga Metal Gear, deja la exclusividad de PlayStation 4 y llega a las PC con una historia plagada de misterio, inframundos y un mundo post apocalíptico. Adorado por muchos, criticado por otros, en el juego vamos a encargar a Sam Bridges, interpretado por Norman Reedus (Darryl en Walking Dead) con el que tendremos que llevar paquetes por campos desolados mientras extrañas entidades nos persiguen. En esta versión de PC tendrá soporte para monitores ultrawide, resolución 4K y modo foto.

Rocket Arena

14 de julio - PC, PS4, Xbox One

De la mano de Electronic Arts, este nuevo juego competitivo busca tomar el amor por el Super Smash Bros de los fans con un nuevo estilo. En combates 3 vs 3, el objetivo será usar solamente misiles para sacar al enemigo del mapa. Los tiros no matan, sino que empujan a nuestros rivales. El juego será gratuito, multiplataforma con cross-play y tendrá skins al estilo Fortnite para compras no competitivas.

Ghost of Tsushima

17 de julio - PS4

El último título exclusivo para PlayStation 4 será un juego de mundo abierto orientado en el Japón antiguo de samurais y batallas de katanas. Sucker Punch, creadores también del Infamous, nos llevan a recorrer a caballo o a pie las praderas del Japón del siglo XIII con exploración, sigilo y acción. El combate de espadas y la narrativa nos llevará a sentirnos dentro de una película de Kurosawa.

Paper Mario: The Origami King

17 de julio - Switch

Nintendo nos lleva nuevamente a encarnar a Mario, esta vez, en un mundo de papel con estilo RPG. Con el impecable diseño de niveles que los nipones acostumbran, vamos a recorrer un mundo de fantasía que atraerá tanto a grandes como a chicos para demostrar otra vez por qué la Switch es la consola familiar predilecta.

Grounded

28 de julio - PC, Xbox One

Exclusivo de Windows y Xbox, y de la mano de Xbox Studios, llega Grounded, un título que si tenés más de 30 años te va a hacer pensar inmediatamente en la película "Querida encogí a los niños". En el jardín de nuestra casa, deberemos sobrevivir ante hormigas, galletas gigantes y otros peligros en tercera persona en un mundo meticulosamente creado por los mismo que hicieron Fallout: New Vegas y The Outer Worlds, Obsidian Entertainment.