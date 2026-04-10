Alquilar un auto en EE.UU. con licencia latina en 2026: qué necesitas y qué piden las agencias

Las personas que viajan por turismo, negocio u otras razones similares a Estados Unidos y necesitan trasladarse en automóvil pueden hacerlo si cuentan con una licencia, aunque también deben cumplir otros requisitos. Si bien las condiciones dependen de cada estado, en general las agencias solicitan el Permiso de Conducir Internacional (IDP, sigla en inglés), junto con documentos adicionales.

Requisitos para alquilar un auto en EE.UU.: documentos y condiciones para turistas

Así como sucede con muchas otras cuestiones legales en Estados Unidos, los requisitos para manejar dependen de la ley de cada estado.

Son numerosos los casos en los que los visitantes deben trasladarse en vehículos para hacer su viaje, tanto de un estado a otro como para visitar parques nacionales o monumentos históricos.

El Permiso Internacional de Conducir en EE.UU.

Las personas que se encuentran en esta situación podrían tener la obligación de solicitar un IDP para cumplir con las normas del estado. Según el sitio web oficial del gobierno estadounidense, este registro, que también se conoce como licencia de conducir internacional, es aceptado por muchos países del mundo.

El visitante que viaje a Estados Unidos debe obtener el permiso antes de su viaje, en el país que emitió su documento para manejar. En EE. UU. no se emiten IDP a extranjeros.

A su vez, la sanción por ir en un automóvil sin un IDP válido puede ir desde una simple multa hasta una citación judicial.

El IDP es un complemento, no un sustituto: si olvidas tu licencia nacional en casa, no te servirá de nada por sí solo.

Cómo tramitar el permiso internacional de conducir según el país de origen

El proceso de petición del IDP varía según el país de cada visitante. En México, de acuerdo con el sitio web del gobierno, la licencia internacional permite conducir legalmente en más de 150 países y se tramita en línea en menos de 24 horas, con entrega en oficina o envío nacional/internacional.

Para solicitarla, es necesario agendar una cita y presentar:

Permiso nacional de manejo con vigencia mínima de un año

Pasaporte con vigencia mínima de un año

Identificación Oficial (IFE)

Comprobante de domicilio

Dos fotografías tamaño pasaporte a color

Los mexicanos también pueden realizar el proceso si están desde el extranjero. Para ello, debe enviar su documentación por medio de la plataforma de Trámite Online con el escaneo de los originales.

En el caso de Argentina, los ciudadanos deben realizar el trámite con el Automóvil Club Argentino (ACA).

En su página web, la agencia indica que el trámite es personal, presencial y no requiere turno previo. Para obtenerlo, es necesario presentar:

Registro de conducir argentino vigente, original físico y fotocopia de frente y dorso.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original físico y fotocopia de frente y dorso. Deberá ser el último emitido y en vigencia.

Dos fotos iguales y actualizadas 4×4 de frente, con fondo celeste o blanco, sin anteojos, impresas en papel de calidad fotográfica.

Los turistas que viajen desde Colombia tienen que solicitar el IDP con el Automóvil Club de Colombia (ACC). El formulario puede adquirirse en las oficinas de Touring & Automóvil Club de Colombia.

La documentación a presentar en este caso es:

Original del documento de identidad

Original de la licencia de conducción colombiana vigente

Foto impresa 3×4 con fondo azul o blanco

Tramitar la licencia de conducir internacional en Colombia para manejar en EE.UU.

Es importante aclarar que el Documento Internacional tiene vigencia de un año, a partir de la fecha de expedición.

La licencia colombiana debe tener una vigencia mínima de un año adicional a partir de la fecha de expedición del IDP.

Si una persona no puede realizar el trámite de manera presencial, tiene la opción de tramitarlo a través de la página web.

Una vez confirmado el pago, se lo harán llegar a domicilio sin ningún costo adicional en la ciudad de Bogotá.

Para otras ciudades el costo del envío es de $14.700 pesos colombianos. Asimismo, el tiempo de entrega estimado es de 10 días hábiles.

Requisitos de Hertz, Enterprise y Avis para alquilar autos en EE.UU.

Los documentos que piden las agencias para alquilar un auto en Estados Unidos pueden variar, aunque en general son similares.

Un ejemplo es el de Hertz, que según su página en internet, requiere que los conductores tengan al menos 20 años de edad.

Además, los clientes que viajen al país norteamericano y que posean un permiso expedido en otra nación deberán presentar el IDP en el momento del alquiler y un pasaporte válido con el mismo nombre que figura allí.

Otra compañía importante que alquila autos es Enterprise. En este caso, los clientes internacionales tienen que llevar una licencia de conducir válida, vigente y con fotografía, expedida por su país de origen. No se aceptan digitales.

En algunos lugares de EE.UU. y Canadá, a quienes no posean un documento estadounidense o canadiense se les podría solicitar documentación adicional válida emitida por el gobierno, como un pasaporte vigente.

Los requisitos para alquilar un auto en EE.UU. pueden variar según la agencia, pero en general se solicita la licencia, tener más de 20 años y contar con un medio de pago habilitado Freepik

Desde su lugar, la empresa Avis exige que cada cliente y conductor adicional cumpla con el requisito de edad mínima y presente un IDP y un historial de conducción aceptable, junto con una tarjeta de crédito aceptada para el pago del servicio.

La compañía remarca también que los documentos de identificación aceptados pueden variar según la oficina de alquiler, por lo que recomienda ponerse en contacto con la ubicación donde recogerá el vehículo.