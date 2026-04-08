En Florida: cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina de un Toyota Corolla

El costo de la gasolina en Florida subió en las últimas semanas impulsado por la guerra en Medio Oriente. Aunque EE.UU. e Irán acordaron un alto al fuego temporal, los valores del petróleo siguen elevados. En ese escenario, para llenar el tanque de un Toyota Corolla en el estado, los conductores deben gastar entre US$47 y US$65.

Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina de un Toyota Corolla en Florida

En el mercado estadounidense, los Toyota Corolla recientes presentan dos capacidades de tanque principales: aproximadamente 50 litros en versiones a gasolina y alrededor de 43 litros en los modelos híbridos, con variaciones menores según el año y la configuración.

Los modelos de Toyota Corolla que utilizan gasolina tienen una capacidad estimada de 50 litros, mientras que los híbridos pueden cargar hasta 43 litros Toyota

El sitio web oficial de la Asociación Americana del Automóvil (AAA) lleva una lista en la que muestra cuánto vale el galón de gasolina por estado y exhibe el valor que tuvo durante la última semana, el último mes y el año anterior.

Al considerar que el precio del galón de combustible promedio es de US$4,158 en Florida, los conductores deben pagar distintas sumas para llenar el tanque:

Corolla L: tanque de 50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor estimado de US$54.

50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor estimado de Corolla LE: tanque de 50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor aproximado de US$54.

50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor aproximado de Corolla SE: tanque de 50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor cercano a US$54 .

50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor cercano a . Corolla XLE: tanque de 50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor aproximado de US$54.

50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor aproximado de Corolla XSE: tanque de 50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor estimado de US$54 .

50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor estimado de . Corolla GR: tanque de 50 litros, llenarlo con gasolina prémium (91 octanos) tiene un valor cercano a US$65 .

50 litros, llenarlo con gasolina prémium (91 octanos) tiene un valor cercano a . Corolla Hatchback SE: tanque de 50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor estimado de US$54.

50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor estimado de Corolla Hatchback XSE: tanque de 50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor aproximado de US$54 .

50 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor aproximado de . Corolla Hybrid LE: tanque de 43 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor estimado de US$47.

43 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor estimado de Corolla Hybrid SE: tanque de 43 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor cercano a US$47.

tanque de 43 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor cercano a Corolla Hybrid XLE: tanque de 43 litros, llenarlo con gasolina regular tiene un valor aproximado de US$47.

La mayoría de los modelos se pueden cargar con gasolina regular, a excepción del GR, que usa un motor turbo de alto rendimiento.

El contexto actual que influye en el precio de la gasolina

El aumento del precio de la gasolina ocurrió en medio de la reciente escalada del conflicto en Medio Oriente. Ahora, tras varias semanas de enfrentamientos, EE.UU. e Irán acordaron un alto al fuego temporal de dos semanas, que incluyó la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo. Sin embargo, en las últimas horas y según CNN, se registraron bloqueos y decisiones cambiantes sobre los buques petroleros.

Aunque la tregua redujo la presión inmediata sobre el suministro, los precios del combustible se mantienen elevados ante la incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo, informó The Washington Post.

El Toyota GR Corolla, con un tanque que tiene una capacidad de 50 litros

Las áreas de Florida en donde cuesta más dinero llenar el tanque de gasolina

Según el sitio web de la AAA, existen zonas del Estado del Sol en las que cargar gasolina es más caro que en otras:

West Palm Beach-Boca Raton: precio del galón a US$4,315.

Gainesville: precio del galón a US$4,253.

Naples: precio del galón a US$4,209.

Daytona Beach: precio del galón a US$4,203.

Fort Lauderdale: precio del galón a US$4,203.

En contraparte, Pensacola (US$3,907 por galón); Panama City (US$3,926); Crestview-Fort Walton Beach (US$3,937); The Villages (US$4,082); y Punta Gorda (US$4,116) son las áreas con el valor más barato del combustible en la jurisdicción.

Estados que pagan más y menos por el precio de la gasolina en EE.UU.

El mapa de la AAA refleja que las siguientes jurisdicciones afrontan los precios más altos del combustible:

California : el precio promedio por un galón es de US$5,929.

: el precio promedio por un galón es de US$5,929. Hawái : el precio promedio por un galón es de US$5,595.

: el precio promedio por un galón es de US$5,595. Washington : el precio promedio por un galón es de US$5,386.

: el precio promedio por un galón es de US$5,386. Nevada : el precio promedio por un galón es de US$5,005.

: el precio promedio por un galón es de US$5,005. Oregon: el precio promedio por un galón es de US$4,988.

El promedio del precio de la gasolina en Florida es de US$4,158, aunque algunas zonas pagan más y otras menos CHARAN RATTANASUPPHASIRI - Shutterstock

En contraparte, la información recopilada por la organización muestra que los ciudadanos que pagan menos por la gasolina se ubican en: