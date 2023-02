Autos: los nuevos modelos que se fabricarán en la región

escuchar

Con coyunturas más y menos favorables, la Argentina es desde hace por lo menos dos décadas un polo productivo automotor en actividad y evolución constante. Los modelos de fabricación nacional recibieron novedades e inversiones en los últimos años y ganaron espacio en las ventas como contracara de las restricciones a las importaciones. Mientras que en enero de 2016 el balance entre autos importados y nacionales rondaba el 50%, en 2017 tocó un piso de 75-25% (favoreciendo los importados) y desde junio de 2021 se empezó a inclinar la balanza para el lado de los argentinos, que hoy representan un 60% del mercado.

Más allá de la situación en las concesionarias, las terminales siguen invirtiendo en líneas de montaje, plataformas modernas y radicación de autopartes para mejorar la participación local. Brasil también va por ese camino y, tras tiempos pandémicos de incertidumbre, las fábricas regionales están volviendo a tener protagonismo a través de anuncios de inversiones que anticipan nuevos modelos. Acá, un repaso de todo lo que se anunció en el último tiempo y el detalle de los nuevos modelos que están en marcha para su producción regional.

Anuncios recientes

Tomando como mojón 2016, ese año el ex-Grupo PSA (hoy parte de Stellantis) anunció una inversión de US$320 millones para la instalación de la plataforma modular CMP en El Palomar: era un secreto a voces que, por lo menos, el 208 sería fabricado allí. Finalmente en agosto de 2020 se presentó en sociedad y hoy es uno de los autos más vendidos del mercado local.

La nueva generación del Peugeot 2008 (en la foto, la versión europea) es una posibilidad para la planta de El Palomar

Desde ese entonces hubo varios anuncios de nuevas inversiones en distintas plantas que finalmente se materializaron. Volviendo a la planta de El Palomar, hay altas probabilidades de que Peugeot también comience a producir en un futuro próximo, sobre la base del 208, el SUV 2008, basado en el modelo europeo. Por el momento no hay novedades sobre ese anuncio, pero la plataforma CMP está preparada para dar ese paso.

Por su parte y tras varios años de anticipos y desarrollo, Volkswagen presentó en 2020 el Taos -otrora Proyecto Tarek-, el SUV mediano compacto del segmento C que comparte techo con la pick up Amarok en Pacheco y que finalizó 2022 como uno de los vehículos más elegidos de la Argentina en su segmento.

Un poco más al centro, en Santa Isabel, Córdoba, Nissan materializó el restyling de su pick up mediana Frontier que, dicho sea de paso, comenzó a producirse en esa planta en 2018, luego de venir importada un tiempo desde México. Desde 2022, la marca japonesa produce su actualización estética y de equipamiento tras una inversión de US$130 millones.

Volviendo a Stellantis, Citroën también aplicó la fórmula CMP: en Porto Real, Brasil, instaló la nueva plataforma para producir el C3 (lanzado en octubre en la Argentina), al cual le seguirán dos vehículos pensados para los consumidores de América del Sur como parte del proyecto C-Cubed.

Citroën presentó el nuevo C3 en 2022 hecho en Brasil y lanzará este año en la región un SUV, sobre la misma plataforma

El primero de esos dos nuevos vehículos que se sumarán al C3 será un nuevo SUV, cuya presentación está contemplada para la segunda parte de este año en Brasil. Y el segundo, un sedán, a partir de 2024.

Por último, Chevrolet anunció en junio de 2022 que el Tracker, su propuesta para el segmento B-SUV lanzada en 2020, ya se fabricaba en su planta de Alvear, Santa Fe. El modelo, que llegaba importado desde Brasil, es producto del proyecto AVA (“alto valor agregado”) que requirió un desembolso de US$300 millones en bienes de capital, construcción civil y una expansión edilicia de 50.000 m2. También durante este último tiempo, Chevrolet anunció y terminó lanzando la reedición de la pick up Montana en Brasil con la base del SUV. Se la espera durante este año por estas latitudes.

Chevrolet Tracker, SUV que se sumó a la planta rosarina de GM en 2022

Lo que viene

Se sabe, los proyectos en la industria automotriz son a largo plazo y por eso en el horizonte aparecen varios proyectos regionales que verán la luz de acá a unos años. A saber: lo más inmediato pasará en Pacheco. Hace algunos meses Volkswagen anunció una inversión de US$250 millones para sus plantas de Córdoba y Buenos Aires que contempla, entre otras cosas, la renovación de la pick up mediana Amarok no antes de 2024. La marca también invirtió en el país vecino, con nuevos modelos en el horizonte como el Polo Track y la eterna incógnita de la pick up compacta Tarok, que sigue sin confirmación oficial.

Volkswagen trabaja en un restyling profundo de la pick up Amarok, para 2024

A pocos metros, también desde Pacheco y para el segmento de pick up medianas, pero un poco más “acá” en el calendario será la Ford Ranger. La nueva generación de la “chata” que a nivel mundial compartirá base con la Amarok ya se está produciendo en la fábrica del óvalo y es cuestión de meses para que sea presentada. Para esta nueva iteración, los de Detroit desembolsaron US$580 millones destinados a la radicación de autopartes, capacitación y la instalación de más de 900 metros cúbicos de hormigón y 70 toneladas de hierro en golpe y estampado.

La nueva generación de Ford Ranger se fabricará en la Argentina a partir de este año Ford

Un poco más atrás en el tiempo, en Brasil, Fiat anunció en 2019 una inversión de US$2000 millones que dio como fruto entre otras cosas al Pulse (lanzado en abril 2022) y al Fastback, un SUV tipo coupé cuya llegada al país está contemplada en principio para este año, aunque el éxito que está consiguiendo el modelo en el país vecino alteró los planes originales.

También en Brasil, Toyota anunció en 2022 una inversión de 50 millones de reales para el restyling del modelo mediano Corolla, que fabrica en su planta de Indaiatuba, San Pablo. Y todo indica que la segunda fábrica de la marca japonesa en el país vecino, la de Sorocaba, recibirá otra inversión en una nueva plataforma para fabricar la nueva generación del modelo chico Yaris, recientemente presentada en Tailandia. De la planta de Sorocaba llegan hoy a la Argentina el actual Yaris y el Etios.

De vuelta a la Argentina, la última noticia relevante llegó de parte de Renault, que hace dos semanas comunicó importantes novedades para su línea de productos regionales. La primera en orden de importancia fue el anuncio de una nueva pick-up de media tonelada a fabricarse en Santa Isabel, donde seguirá la colaboración en la familia existente de pick-ups Nissan Frontier/Renault Alaskan. El nuevo modelo, que reemplazará a la actual Renault Oroch, tendrá también una versión melliza con marca Nissan. Además, Nissan y Renault anunciaron que comercializarán dos vehículos eléctricos comunes del segmento A, ambos basados en la plataforma CMF-AEV.

