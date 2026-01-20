Cuál es la marca de autos chinos que trajo el buque que llegó a la Argentina: los tres modelos a bordo

El puerto de Zárate registró el ingreso de un buque con una carga masiva de vehículos provenientes de China. El arribo concreta la estrategia de expansión de la compañía BYD en la Argentina mediante el ingreso de miles de unidades amparadas en el régimen de incentivos para la movilidad sustentable.

¿Cuál es la marca de autos chinos que trajo el buque que llegó a la Argentina?

La automotriz BYD (Build Your Dreams) protagoniza este desembarco con un envío que cubre casi la totalidad de la capacidad de su embarcación. El buque trajo las tres opciones principales que la empresa comercializa actualmente en el territorio nacional. La lista incluye los modelos:

Song Pro, la única alternativa híbrida enchufable de la oferta local.

El cargamento sumó también ejemplares del Atto 2 DM-i para anticipar su lanzamiento del 18 de febrero. La firma no comunicó la cifra exacta de unidades por motivos comerciales pero confirmó un número cercano a las 7000 plazas totales del barco.

La estrategia detrás de la flota propia

El buque es del tipo Ro-Ro (roll on–roll off) y posee una configuración de 13 cubiertas o decks para maximizar el espacio útil destinado a autos y utilitarios livianos. Su sistema de propulsión dual-fuel utiliza GNL (LNG) y combustible convencional para bajar las emisiones frente a las opciones tradicionales.

La flota global de la compañía consta de ocho barcos propios. Esta táctica operativa permite programar arribos con previsibilidad, ajustar el flujo a la demanda de ventas y evitar la contratación de bodegas compartidas. El esquema demanda altos niveles de ocupación para amortizar los elevados costos fijos de mantenimiento de una nave de estas características.

El impacto en el cupo de importación

El Gobierno nacional habilita la entrada de hasta 50.000 unidades anuales sin el pago del arancel extrazona del 35%. Los rodados deben tener un valor FOB inferior a US$ 16.000 y cumplir requisitos técnicos de peso y autonomía para acceder al beneficio.

Las marcas de origen chino ampliaron su presencia en este contexto. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), su participación pasó del 0,9% en enero al 5,6% hacia fines de 2025. El mercado de origen chino permanece atomizado y ninguna firma supera el 1% de forma individual. BYD vendió 670 autos desde su estreno en octubre y proyecta un salto en sus patentamientos tras la nacionalización de este embarque.

La visión de los especialistas y el escenario global

Andrés Civetta, especialista en movilidad de la consultora Abeceb, desestimó ante LA NACION una relación lineal de perjuicio para la producción local. “No es tan directo que si ingresan autos desde el extranjero se perjudica a la industria nacional”, afirmó el analista. El experto atribuyó la caída fabril doméstica a la pérdida de mercados externos como Brasil.

La llegada a Zárate refleja una postal local de un fenómeno de mayor escala. China despachó al mundo 7,06 millones de vehículos nuevos en 2025, un alza del 21% anual. BYD exportó 1,05 millones de ese total y ocupó el segundo lugar detrás de Chery.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Iñaki Zurueta.