El auto elegido como el “SUV del año”

El renovado Nissan Kicks fue distinguido como SUV del Año 2026 por la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA), un reconocimiento otorgado por periodistas especializados de toda la región.

El anuncio se realizó durante la 22ª edición de los galardones y la 18ª elección del SUV y Truck del Año, una distinción de alcance continental definida por el voto directo de 86 periodistas profesionales de 21 países, en una única ronda de evaluación basada en la expectativa del modelo para el ciclo 2026.

Un Kicks que crece y cambia de segmento

La nueva generación del SUV de Nissan llega a la Argentina con una transformación profunda. Presentado originalmente en 2014 en el Salón de San Pablo y comercializado en el país desde 2017, el Kicks acumula más de 730.000 unidades vendidas en Latinoamérica, consolidándose como uno de los pilares regionales de la marca.

El modelo crece en dimensiones y apunta a un segmento superior

Ahora, el modelo crece en dimensiones y apunta a un escalón superior: mide 4365 mm de largo (+55 mm), 1800 mm de ancho (+40 mm) y 1625 mm de alto (+13 mm), con una distancia entre ejes de 2655 mm (+35 mm).

El baúl también se expande hasta 470 litros, unos 38 litros más que su generación anterior. Con este salto, el Kicks busca posicionarse en el segmento C, mientras que el próximo Kait ocupará el lugar del B para reemplazar al Kicks Play.

Diseño más robusto y cabina tecnológica

El exterior adopta una estética más sólida, con una parrilla de líneas horizontales que ensancha visualmente el frente y faros más afinados que aportan modernidad. Atrás, se destaca el techo flotante y una silueta más cuadrada.

Puertas adentro, el habitáculo gana espacio y tecnología: incorpora pantallas combinadas de 24 pulgadas con conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, reconocimiento de voz, cargador inalámbrico de 15 W y cuatro puertos USB-C.

Motor turbo y seguridad de referencia

La mecánica también se renueva. El Kicks equipa un motor 1.0 turbo de tres cilindros con inyección directa, que entrega 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una caja DCT de doble embrague. Suma freno de mano eléctrico y levas al volante.

En seguridad, obtuvo cinco estrellas en las pruebas de la Latin NCAP, la máxima calificación posible. Incorpora el paquete Nissan Safety Shield 360 con 23 tecnologías, que incluyen airbags frontales, laterales y de cortina, Isofix y un amplio conjunto de ADAS: asistente de mantenimiento y prevención de cambio de carril, frenado inteligente delantero y trasero (con detección de peatones), monitor de punto ciego, control de crucero adaptativo con Stop&Go, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y cámara 360° con detector de objetos en movimiento.

Versiones y precios en la Argentina

El nuevo Kicks se ofrece en tres versiones: