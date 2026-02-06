¿Pago o no pago la patente? Qué pasa en CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspendió el cobro del impuesto automotor tras detectar fallas en los aumentos de las cuotas. Jorge Macri solicitó a los vecinos porteños postergar el cumplimiento de la obligación tributaria hasta la corrección de las boletas. La medida frenó incrementos que superaron el 100% por un error en las valuaciones fiscales de este mes. El salto afectó a 171.427 autos, cifra que representa el 16% del parque de la Capital.

¿Pago o no pago la patente?

Ante la repercusión por las subas desmedidas, el jefe de Gobierno admitió un error en el cálculo administrativo y pidió a los contribuyentes que no paguen las patentes hasta que se corrijan. La recomendación oficial apunta a esperar la reemisión de los documentos con los valores rectificados para evitar cargos excesivos. Esta decisión busca proteger el bolsillo de los ciudadanos ante la distorsión de los precios originales.

El Ejecutivo porteño revisa actualmente los procesos de liquidación para normalizar la situación tributaria. El error técnico impactó en una porción significativa de los propietarios de autos. La Ciudad envió un proyecto a la Legislatura para otorgar un marco legal definitivo a los nuevos montos. Mientras tanto, el sistema de cobro permanece pausado para las partidas que presentaron saltos injustificados.

Compensación automática para los pagos ya realizados

La Ciudad definió protocolos específicos para quienes ya cumplieron con el abono antes de la suspensión oficial. Si el vecino canceló la primera cuota y el monto superó lo que corresponde tras la reliquidación, el saldo quedará a favor automáticamente para los próximos vencimientos. Este proceso no requiere trámites presenciales ya que el sistema informático de recaudación acreditará la diferencia de manera directa.

En los casos donde se registró el pago del año completo, los titulares disponen de dos opciones claras. La diferencia resultante se puede solicitar para devolución o imputar a futuros vencimientos del tributo. Estas alternativas garantizan que ningún propietario pierda dinero por la falla en el cálculo inicial. La transparencia en la restitución de los excedentes forma parte del plan de contingencia del Gobierno.

Nuevos límites de aumento según la inflación porteña

La gestión de Jorge Macri busca que los incrementos guarden relación con el costo de vida real. La Ciudad anunció que los aumentos quedarán topeados en un 31,8 por ciento. Esta cifra representa la inflación acumulada en 2025 según el IPCBA. Bajo esta nueva regla, ningún modelo de vehículo subirá porcentualmente más que ese valor de referencia. El índice de precios al consumidor local servirá como techo para los gravámenes.

Esta medida legislativa rectifica el criterio anterior que permitió subas de tres dígitos en miles de facturas. El tope inflacionario brindará previsibilidad a los gastos anuales de los propietarios de rodados. La Legislatura recibió el proyecto para dejar establecido este límite de forma permanente para el ejercicio fiscal actual.

Causas de las distorsiones en las valuaciones fiscales

El origen del problema residió en la modificación de la fuente de datos para valuar los autos. Hasta 2025, el distrito utilizó la información de la DNRPA, pero este año la Ciudad tomó como referencia las evaluaciones de ACARA. El argumento oficial sostuvo que el valor fiscal anterior presentaba una desactualización importante. Sin embargo, ese cambio empujó a ciertos vehículos a tramos más altos de las alícuotas.

Un ejemplo concreto ocurrió con el Volkswagen Gol Trend 2012, un modelo que pasó de pagar 67.307 pesos en 2025 a 189.831 pesos en 2026. El incremento alcanzó el 182% en un solo período. Estas inconsistencias motivaron la intervención directa del Ejecutivo para frenar los cobros y recalcular las deudas de los vecinos afectados.

La Ciudad reemplazó los datos de la DNRPA por las valuaciones de ACARA para actualizar los valores fiscales de los vehículos, cambio que originó las distorsiones en las alícuotas del impuesto

Cronograma de disponibilidad en las plataformas digitales

El calendario para acceder a los nuevos comprobantes de pago ya tiene definiciones precisas. Los documentos rectificados estarán disponibles desde el 18 de febrero en la web de AGIP. Por su parte, el acceso a través de las plataformas de banca electrónica operará a partir del 20 de febrero. Los vecinos contarán con una semana para revisar sus montos antes del cierre del período.

El vencimiento final para abonar la patente con los valores corregidos será el 27 de febrero. Esta extensión del plazo permite que los contribuyentes realicen sus gestiones con tranquilidad

