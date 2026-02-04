La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) suspendió la distribución del impuesto a las patentes correspondiente al ciclo 2026 tras detectar saltos bruscos en las valuaciones fiscales. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, instruyó la baja de las liquidaciones vigentes para aplicar un tope de aumento vinculado al índice de precios. El sistema informático retiró los documentos de pago de los portales digitales y las redes bancarias.

Patentes: confirmaron desde cuándo estarán listas las nuevas facturas actualizadas

El organismo recaudador de la Ciudad de Buenos Aires publicará las boletas con los importes corregidos el 18 de febrero en su portal web oficial. Los usuarios visualizarán los nuevos valores en sus plataformas de homebanking a partir del 20 de febrero.

El aviso sobre las patentes que aparece al abrir el sitio de AGIP

Esta emisión digital permitirá el acceso rápido a los montos con el tope de incremento ya aplicado. El Gobierno porteño dio de baja los archivos previos y canceló la ejecución de los débitos automáticos programados para evitar cobros erróneos. Los vecinos no requieren el pago de las facturas que recibieron anteriormente y esperan la disponibilidad de los documentos nuevos.

Esta medida surge tras el registro de aumentos que superaron el 100% en una porción del parque automotor porteño. El ajuste alcanza al 16% de los vehículos registrados en el distrito. La administración estableció que ninguna suba exceda el 31,8% de la inflación acumulada durante 2025.

Los nuevos cálculos integran este límite para proteger la capacidad de pago de los titulares de los rodados. La AGIP puso a disposición un canal de autogestión online para asistir a los contribuyentes en el proceso de descarga y consulta de las obligaciones tributarias actualizadas.

El proyecto que Jorge Macri envió a la Legislatura y topea el aumento de las patentes con la inflación

Nuevos vencimientos y beneficios para el contribuyente

El calendario impositivo sufrió modificaciones para garantizar que todos los ciudadanos accedan a los comprobantes correctos. Los vencimientos de la primera cuota y de la opción por el pago anual se trasladaron al 27 de febrero. Esta fecha unificada rige para todas las terminaciones de dominio y modalidades de cancelación.

La prórroga asegura la vigencia de los beneficios por cumplimiento. Los ciudadanos mantienen el descuento por buen contribuyente y las bonificaciones por pago en término a pesar de los cambios en el cronograma original. El proceso de reliquidación abarca la totalidad de las boletas de la emisión inicial. Esto incluye las cuotas uno, dos y tres del ejercicio corriente.

El proceso contempla la opción de cancelación anticipada de todo el año con sus respectivos topes legales. El Gobierno de la Ciudad envió un proyecto de ley a la Legislatura porteña para fijar por normativa este techo basado en el IPCBA. El objetivo de la ley es la limitación permanente de los incrementos por encima del costo de vida.

La fecha límite para abonar la cuota anual y el primer vencimiento se prorrogó hasta el 27 de febrero

El procedimiento para quienes ya realizaron pagos

Los contribuyentes que ya efectuaron el pago de sus obligaciones no necesitan trámites adicionales frente al organismo. El sistema de la AGIP registrará de forma automática cualquier diferencia de dinero a favor del usuario. Si un vecino pagó la primera cuota y el nuevo cálculo arroja un monto menor, el excedente se aplicará como crédito para la segunda cuota.

En el caso de las personas que eligieron la modalidad de pago anual anticipado, el esquema ofrece dos alternativas. La diferencia a favor: “quedará a disposición para que el contribuyente pueda solicitar la devolución o la imputación a futuros vencimientos”, explicaron voceros de la entidad tributaria. La administración busca simplificar la resolución de estos casos para evitar cargas administrativas a los vecinos afectados por la liquidación original.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.