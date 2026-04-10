Científicos advierten que un “súper El Niño” podría golpear: inundaciones, calor y huracanes inusuales en USA

Informes meteorológicos indican un futuro intenso para Estados Unidos durante este año y el comienzo del 2027. De acuerdo con predicciones recientes, un posible “súper El Niño” afectaría a distintas regiones de territorio norteamericano. En ese contexto, se esperan efectos mixtos que mezclan mayores niveles de precipitaciones, que derivan en inundaciones, junto con calor, sequías y hasta huracanes.

El “súper El Niño” anticipa efectos climáticos fuertes para EE.UU.

Distintos reportes climáticos de expertos anticipan que una versión fuerte de este fenómeno impactará en el país norteamericano. El Niño, que implica el calentamiento de la superficie del océano Pacífico, puede generar diversos efectos y especialmente cuando se presenta con una potencia elevada.

Un fenómeno de El Niño con esta intensidad podría favorecer las lluvias, pero también la sequía y el riesgo de incendios forestales Terry Pierson - The Orange County Register

Uno de los informes que anticipan el impacto es el del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Ecmwf), que fue reproducido por The Washington Post. El ECMWF advirtió que a comienzos de 2027 se presentaría un “súper El Niño” que traería consecuencias considerables.

El fenómeno podría contribuir a un aumento adicional de la temperatura global, en un contexto ya marcado por altas concentraciones de gases de efecto invernadero

Como punto positivo, el Ecmwf sostiene que disminuiría la posibilidad de la formación de huracanes en el Atlántico, por la presencia de vientos fuertes en la atmósfera media y superior. Sin embargo, aumentaría el riesgo de que se formen estos fenómenos en el Pacífico.

En paralelo, regiones como el sur de EE.UU., incluido Florida, podrían vivir una alta cantidad de precipitaciones, que daría lugar a inundaciones y todas las complicaciones derivadas.

El aumento de la temperatura del Pacífico causado por el "súper El Niño" podría dar lugar a distintos fenómenos naturales Neal Waters - ZUMA Press Wire

Por su parte, el oeste, especialmente California, estará en riesgo de calor extremo y sequías, por lo que aumenta la posibilidad de incendios forestales. Aunque aún falta acercarse más a la época del año señalada para tener más precisiones, El Niño amenaza con traer condiciones desafiantes para el país norteamericano.

El “súper El Niño” podría llegar a EE.UU. a fines del verano de 2026

Sumado a las alertas del informe del Ecmwf, CNN advirtió que el fenómeno podría presentarse antes que fin de año y comienzos de 2027.

Según expertos consultados, esta versión fuerte de El Niño impactaría a EE.UU. ya desde fines del verano y comienzos del otoño de este año.

Con respecto a la intensidad, la definición base del fenómeno es que las temperaturas del océano en una región del Pacífico tropical aumentan al menos 0,5°C a largo plazo. Para que se considere un “súper El Niño”, como el que se anticipa, la variación tiene que ser de al menos 2°C.

El gran desafío para medir El Niño, según las autoridades de EE.UU.

El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) explica en su sitio web que durante este fenómeno los vientos superficiales de bajo nivel se debilitan o cambian de dirección.

El Niño suele repetirse aproximadamente entre dos y diez años después del último caso, con frecuencias irregulares. Sumado a esto, los fenómenos nunca son iguales, sino que suelen variar marcadamente en intensidad.

Por lo tanto, es un desafío para los expertos determinar sus condiciones exactas y debe observarse cada caso desde cerca para poder obtener información precisa.