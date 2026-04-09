Amenaza de clima severo, tormentas y riesgo de tornados para los próximos días: alertas vigentes en Texas y Florida
Pronósticos del NWS y NOAA anticipan lluvias intensas, vientos fuertes y posible formación de tornados en varias regiones de EE.UU. durante el fin de semana
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El panorama meteorológico en Estados Unidos para este jueves se presentará marcado por un patrón activo y dinámico que afectará a amplias regiones. Desde lluvias intensas en el sureste hasta tormentas potencialmente severas en las llanuras centrales, el escenario climático ofrecerá múltiples focos de atención. Para el fin de semana, las condiciones se agravarán en Texas, donde se espera granizo de gran tamaño y tornados.
Tormentas severas en Texas: alerta por granizo, tornados y vientos fuertes este fin de semana
Un nuevo patrón de tiempo severo comenzará a desarrollarse durante el fin de semana en amplias zonas de las Llanuras y el sur profundo de Estados Unidos, con especial impacto en Texas.
Según información del centro de pronóstico de FOX Weather, millones de personas quedarán expuestas a varios días consecutivos de tormentas intensas que llevarán lluvias abundantes, ráfagas de viento dañinas, granizo de gran tamaño e incluso la posibilidad de tornados aislados.
El área bajo amenaza abarcará una extensa franja que irá desde el sur de Texas hasta el sur de Kansas. Para el sábado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) anticipa un nivel dos de riesgo sobre cinco para tormentas severas en sectores que incluyen desde la región de Big Bend en el Estado de la Estrella Solitaria hasta gran parte del Panhandle, incluso en ciudades como Amarillo.
Durante esta primera fase, las amenazas principales estarán asociadas a vientos intensos y caída de granizo de gran tamaño. No obstante, los expertos advierten que no se descarta la formación de tornados aislados, especialmente en áreas donde las tormentas logren una mayor organización.
Lejos de disiparse, el patrón severo se intensificará hacia el domingo con la llegada de un nuevo sistema que avanzará inmediatamente detrás del primero. Este segundo impulso favorecerá el desarrollo de tormentas tipo supercélula desde la tarde, capaces de producir granizo significativo y tornados.
Para ese día, se prevé un nivel dos de riesgo que se extenderá desde el centro y sur de Texas, por Oklahoma, hasta alcanzar Kansas. Entre las áreas metropolitanas incluidas en esta zona se encuentran Dallas, San Angelo, Oklahoma City y Wichita, donde las condiciones podrían deteriorarse rápidamente en presencia de tormentas organizadas.
Florida bajo lluvias intensas: el NWS advierte por riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este jueves las precipitaciones aún afectarán de manera sostenida la península de Florida, especialmente en su sector oriental. Las tormentas eléctricas se concentrarán desde la denominada Space Coast hacia el sur, hasta alcanzar áreas densamente pobladas como Miami.
El organismo anticipa acumulaciones de lluvia de entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros) durante este jueves, lo que incrementará el riesgo de inundaciones repentinas en zonas urbanas y de drenaje deficiente.
Aunque el sistema comenzará a debilitarse progresivamente hacia la mañana del viernes, las condiciones inestables dominarán gran parte de la jornada actual, con episodios de tormentas que podrían ser localmente fuertes.
SPC alerta por tormentas severas en Kansas, Nebraska y Missouri con granizo y ráfagas intensas
El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advierte que este jueves por la tarde y noche se desarrollarán tormentas eléctricas potencialmente severas en sectores de las llanuras centrales, particularmente en regiones que abarcan el noreste de Kansas, el sureste de Nebraska y el noroeste de Missouri.
El organismo establece un riesgo leve de fenómenos severos en estas áreas, donde se prevé la formación de tormentas capaces de producir granizo de gran tamaño, incluso superior a dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro, junto con ráfagas de viento dañinas.
A lo largo de la tarde, las tormentas tenderán a organizarse en sistemas más amplios y se desplazarán hacia el sureste hasta afectar partes del este de Kansas y el noroeste de Missouri, donde persistirá el riesgo de ráfagas fuertes.
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