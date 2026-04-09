Amenaza de clima severo, tormentas y riesgo de tornados para los próximos días: alertas vigentes en Texas y Florida

El panorama meteorológico en Estados Unidos para este jueves se presentará marcado por un patrón activo y dinámico que afectará a amplias regiones. Desde lluvias intensas en el sureste hasta tormentas potencialmente severas en las llanuras centrales, el escenario climático ofrecerá múltiples focos de atención. Para el fin de semana, las condiciones se agravarán en Texas, donde se espera granizo de gran tamaño y tornados.

Tormentas severas en Texas: alerta por granizo, tornados y vientos fuertes este fin de semana

Un nuevo patrón de tiempo severo comenzará a desarrollarse durante el fin de semana en amplias zonas de las Llanuras y el sur profundo de Estados Unidos, con especial impacto en Texas.

El centro de pronóstico de FOX Weather indica que un patrón severo afectará a millones de personas en Texas a partir del sábado, con una franja de amenaza que se extiende desde el Big Bend hasta el Panhandle

Según información del centro de pronóstico de FOX Weather, millones de personas quedarán expuestas a varios días consecutivos de tormentas intensas que llevarán lluvias abundantes, ráfagas de viento dañinas, granizo de gran tamaño e incluso la posibilidad de tornados aislados.

El área bajo amenaza abarcará una extensa franja que irá desde el sur de Texas hasta el sur de Kansas. Para el sábado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) anticipa un nivel dos de riesgo sobre cinco para tormentas severas en sectores que incluyen desde la región de Big Bend en el Estado de la Estrella Solitaria hasta gran parte del Panhandle, incluso en ciudades como Amarillo.

Durante esta primera fase, las amenazas principales estarán asociadas a vientos intensos y caída de granizo de gran tamaño. No obstante, los expertos advierten que no se descarta la formación de tornados aislados, especialmente en áreas donde las tormentas logren una mayor organización.

GIF granizo

Lejos de disiparse, el patrón severo se intensificará hacia el domingo con la llegada de un nuevo sistema que avanzará inmediatamente detrás del primero. Este segundo impulso favorecerá el desarrollo de tormentas tipo supercélula desde la tarde, capaces de producir granizo significativo y tornados.

Para ese día, se prevé un nivel dos de riesgo que se extenderá desde el centro y sur de Texas, por Oklahoma, hasta alcanzar Kansas. Entre las áreas metropolitanas incluidas en esta zona se encuentran Dallas, San Angelo, Oklahoma City y Wichita, donde las condiciones podrían deteriorarse rápidamente en presencia de tormentas organizadas.

Florida bajo lluvias intensas: el NWS advierte por riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este jueves las precipitaciones aún afectarán de manera sostenida la península de Florida, especialmente en su sector oriental. Las tormentas eléctricas se concentrarán desde la denominada Space Coast hacia el sur, hasta alcanzar áreas densamente pobladas como Miami.

El NWS advierte que la península de Florida, especialmente desde la Space Coast hasta Miami, registrará acumulaciones de entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 cm) NWS

El organismo anticipa acumulaciones de lluvia de entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros) durante este jueves, lo que incrementará el riesgo de inundaciones repentinas en zonas urbanas y de drenaje deficiente.

Aunque el sistema comenzará a debilitarse progresivamente hacia la mañana del viernes, las condiciones inestables dominarán gran parte de la jornada actual, con episodios de tormentas que podrían ser localmente fuertes.

SPC alerta por tormentas severas en Kansas, Nebraska y Missouri con granizo y ráfagas intensas

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advierte que este jueves por la tarde y noche se desarrollarán tormentas eléctricas potencialmente severas en sectores de las llanuras centrales, particularmente en regiones que abarcan el noreste de Kansas, el sureste de Nebraska y el noroeste de Missouri.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha establecido un riesgo leve para el noreste de Kansas y el sureste de Nebraska SPC

El organismo establece un riesgo leve de fenómenos severos en estas áreas, donde se prevé la formación de tormentas capaces de producir granizo de gran tamaño, incluso superior a dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro, junto con ráfagas de viento dañinas.

A lo largo de la tarde, las tormentas tenderán a organizarse en sistemas más amplios y se desplazarán hacia el sureste hasta afectar partes del este de Kansas y el noroeste de Missouri, donde persistirá el riesgo de ráfagas fuertes.