Una nueva especie descubierta por el Conicet fue elegida entre las diez más emblemáticas del mundo

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) obtuvo un reconocimiento internacional por el descubrimiento del parásito marino Acanthobothrium goleketen que fue seleccionado como una de las diez especies más emblemáticas de 2025.

El hallazgo fue realizado por integrantes del grupo de investigación de Ictioparasitología del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMDP) y del Laboratorio de Sistemática y Biología de Parásitos de Organismos Acuáticos del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IIBEA, CONICET-UBA) en Buenos Aires.

El hallazgo fue realizado por integrantes del grupo de investigación de Ictioparasitología del CONICET

El World Register of Marine Species (WoRMS) valoró el descubrimiento el pasado 19 de marzo en el marco del Día Mundial de la Taxonomía.

El Acanthobothrium goleketen es un cestodo —un gusano plano emparentado con la lombriz solitaria— cuyo nombre significa “buena suerte” en lengua tehuelche.

El término goleketen se relaciona con la forma de escólex del organismo —la estructura con la que se fija al hospedador— que recuerda a un trébol de cuatro hojas, símbolo tradicional de buen augurio. La elección del nombre contó con el asesoramiento de una lingüista de la (UBA), Ana Fernández Garay.

El organismo habita exclusivamente en el pez guitarra (Pseudobatos horkelii), especie conocida por los pescadores como “melgacho”. El hecho de que este pez esté hoy amenazado enciende alertas sobre la fragilidad de los ecosistemas y resalta la importancia de la taxonomía para la conservación.

El descubrimiento de la nueva especie requirió muestreos de peces obtenidos de capturas de pescadores artesanales, estudios morfológicos, dibujo científico, cortes histológicos, microscopía electrónica de barrido y análisis genéticos.

Manuel Irigoitia, investigador del CONICET, destacó la relevancia del reconocimiento internacional.

“Que el WoRMS reconozca la calidad de la ciencia que hacemos desde Argentina nos enorgullece, más aún en un contexto donde el sistema científico argentino se encuentra en una situación crítica y donde las ciencias básicas como la taxonomía son cuestionadas en favor de las áreas aplicadas”, señaló el científico en un comunicado del organismo en la web.

“Estamos convencidos de que sin ciencia básica no es posible el desarrollo tecnológico, y que la protección y la conservación del medio ambiente dependen del conocimiento y el descubrimiento de los organismos. Por lo tanto, este reconocimiento pone de manifiesto, aunque sólo sea simbólicamente, la importancia de la taxonomía en Argentina”, amplió Irigoitia en diálogo con Portal Universidad de Mar del Plata.

Asimismo, remarcó que la protección de los ecosistemas exige, ante todo, conocer y clasificar las especies que los habitan.

El reconocimiento internacional tiene un antecedente directo en 2020. En aquella oportunidad, el mismo laboratorio de Ictioparasitología fue premiado por el hallazgo del copépodo Dendrapta nasicola, también distinguido por WoRMS.