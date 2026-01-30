A qué hora puede llover hoy en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Nacional Meteorológico (SNM) adelanta que este viernes 30 de enero hay probabilidades de lluvia sobre la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, muchas personas que circularán por la calle o tienen planes esta jornada se preguntan a qué hora puede llover hoy en CABA.

Según el pronóstico del tiempo que ofrece el SMN en su sitio web, la mañana estará parcialmente nublada, mientras que a la tarde hay entre 10% y 40% de probabilidades de tormentas aisladas. En tanto, a la noche puede que haya algunos chaparrones.

La lluvia se viene a la tarde en CABA Aníbal Greco - La Nación

Por su parte, Diego Angeli concuerda con este previsión de precipitaciones hoy en la Capital Federal. En su nota publicada en LA NACION, detalló que la tarde del viernes estará “mayormente nublada y ligeramente inestable”. Y agregó: “Alguna precipitación cortita no estaría fuera de libreto”. En cuanto a la noche, evaluó que se conservará el viento fresco y nubarrones, aunque con baja probabilidad de lluvias.

Para saber el horario exacto arrancan las lluvias en CABA hoy, se puede consultar el sitio Windy, que ofrece un mapa interactivo con el pronóstico del tiempo de las próximas horas. Este indica que alrededor de las 13 habrá lluvias sobre el territorio porteño, que se extenderán hasta las 19, aproximadamente. Después, a la noche no habría precipitaciones.

El pronóstico del tiempo de CABA este fin de semana

De acuerdo a lo que adelanta el SMN, el fin de semana en CABA comenzará con condiciones de inestabilidad, especialmente durante la tarde y noche del viernes, donde se esperan tormentas aisladas y ráfagas de viento algo fuertes. Sin embargo, el tiempo mejorará rápidamente hacia el sábado, que presentará un ligero descenso de la temperatura y cielos que tenderán a despejarse a lo largo del día. Para el domingo, se prevé una jornada de pleno verano, con cielo algo nublado, ausencia de lluvias y un nuevo ascenso térmico que marcará el inicio de una semana con temperaturas superiores a los 33°C.

El pronóstico del tiempo a siete días en CABA SMN

A continuación, este es el pronóstico del clima para el fin de semana en CABA