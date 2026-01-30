Cosquín 2026: la grilla completa de hoy, viernes 30 de enero, del Festival Nacional de Folklore

El Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026, uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina, llega a su séptima luna este viernes 30 de enero. La Plaza Próspero Molina es el epicentro de la música nacional, que atrae a miles de personas. A medida que la 66° edición se acerca a su cierre, el interés crece en torno a la programación del día y lo que resta del fin de semana, por lo que surge la duda sobre cómo es la grilla completa y cómo seguir cada presentación.

Festival Nacional de Folklore Cosquín

¿Quiénes tocan hoy, viernes 30 de enero, en Cosquín 2026?

La séptima luna del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 promete ser una velada inolvidable. La programación de este viernes 30 de enero incluye a los siguientes artistas:

Juan Fuentes.

José Luis Aguirre.

El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera).

Natalia Pastorutti.

Emiliano Zerbini.

Juanjo Abregú.

Adriana Rojas.

El Chaqueño Palavecino.

Este viernes 30 de enero es el tan esperado show de El Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional de Folklore Instagram (@chpalavecino_oficial)

¿Cuál es la grilla completa del Festival Nacional de Folklore 2026 y qué artistas se destacaron?

El Festival Cosquín 2026 inició el sábado 24 de enero, y cada luna contó con la participación de figuras nacionales de primer nivel. Entre los artistas que ya pasaron por el escenario, se destacan Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Cazzu, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros y Los Tekis.

Tras los shows de hoy, el evento continuará con dos noches más. Para el sábado 31 de enero, en la octava luna, se esperan las actuaciones de Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, y Cacharpaya. Además, habrá un show especial de Soledad Pastorutti, en el que celebrará sus 30 años de carrera.

Finalmente, el domingo 1° de febrero, la novena y última luna pondrá fin a esta 66° edición con la presencia de Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J, quién cerrará el festival más importante del folklore nacional.

A continuación, así queda la grilla completa de este fin de semana del Festival Nacional de Folklore 2026.

<b>Luna</b> <b>Fecha</b> <b>Grilla de artistas y bandas</b> Séptima luna Vienes 30 de enero Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino y Delegación de Paraguay Octava luna Sábado 31 de enero Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya Novena luna domingo 1° de febrero Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J

¿Cómo ver en vivo el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026?

El Festival de Cosquín 2026 se transmite en vivo Prensa y Comunicación Cosquín

Para quienes no puedan asistir presencialmente, el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 ofrece múltiples opciones para seguir los conciertos en vivo.

El canal de YouTube oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “ Aquí Cosquín ”, realiza transmisiones por streaming cada noche.

”, realiza transmisiones por streaming cada noche. Además, TV Pública ofrece cobertura televisiva y por su canal de YouTube. Se puede ver con el programa Se Siente Argentina, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne a partir de las 22.

ofrece cobertura televisiva y por su canal de YouTube. Se puede ver con el programa Se Siente Argentina, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne a partir de las 22. Canal 10 de Córdoba también televisa el evento para su audiencia.

