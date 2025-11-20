Cuándo llueve en Buenos Aires hoy, jueves 20 de noviembre

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimenta un cambio en sus condiciones meteorológicas este jueves 20 de noviembre. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa la llegada de la lluvia en Buenos Aires y una marcada actividad eléctrica hacia la segunda mitad del día, junto con un descenso en las temperaturas.

A qué hora llega la lluvia hoy

El pronóstico detallado para la jornada muestra una clara división en dos momentos. Durante la primera mitad del día, que abarca la mañana y el mediodía, el cielo permanecerá entre nublado y parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones en este lapso es muy baja, con un rango que se ubica entre el 0% y el 10%.

Las precipitaciones se extenderán durante varias horas este jueves

La situación cambia drásticamente a partir de la tarde. El período de mayor inestabilidad se concentra entre la tarde y la noche, con una probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas que asciende al 40-70%.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también advierte sobre la posibilidad de una alerta amarilla para la región, vigente desde el mediodía hasta las primeras horas de la noche. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante la posible caída de agua y la actividad eléctrica.

Cómo estará hoy la temperatura y el viento

La amplitud térmica para este jueves presenta una máxima de 26 grados y una mínima de 16 grados. Las temperaturas irán en ascenso durante la mañana y el mediodía, con marcas de 18 y 21 grados respectivamente.

Se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades entre 42 y 50 kilómetros por hora Pilar Camacho�

El pico de 26 grados se alcanzará por la tarde, coincidente con el inicio de la inestabilidad. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta ubicarse en la mínima prevista. El viento también será un factor protagonista durante la jornada. En la primera mitad del día, soplará del sector noroeste. Con la llegada de las tormentas por la tarde y noche, el viento rotará al noreste y aumentará su intensidad.

Se prevén ráfagas que podrían alcanzar velocidades entre 42 y 50 kilómetros por hora, lo que podría generar una reducción leve de la visibilidad por suspensión de polvo antes de la llegada de las precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional contempla una posible alerta amarilla vigente desde el mediodía Pilar Camacho�

Cómo sigue el tiempo el fin de semana

El pasaje del sistema de baja presión será rápido. Para el viernes 21, las condiciones mejoran notablemente. Aunque la mañana puede registrar una probabilidad de chaparrones aislados del 0 al 10%, el resto del día tendrá cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia nula. Las temperaturas se ubicarán entre los 16 y los 22 grados.

El fin de semana presentará un repunte de las temperaturas y condiciones climáticas estables. El sábado 22, la máxima alcanzará los 23 grados con cielo parcialmente soleado.

El fin de semana presenta un clima estable para disfrutar al aire libre Rodrigo Néspolo - LA NACION

El domingo 23, la temperatura ascenderá a 25 grados. El comienzo de la próxima semana mantendrá esta tendencia, con una máxima prevista de 27 grados para el lunes 24, en jornadas cálidas y sin pronóstico de lluvias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.