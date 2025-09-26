Cuándo llega la ciclogénesis a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una serie de alertas por el avance de una ciclogénesis sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del territorio nacional. El fenómeno traerá un cambio abrupto en las condiciones climáticas con fuertes vientos, lluvias y tormentas, lo que modifica el pronóstico para el inicio del fin de semana.

El momento exacto del arribo del fenómeno al AMBA

El cambio abrupto de las condiciones climáticas en el AMBA tendrá lugar durante la madrugada del sábado. Las previsiones del organismo meteorológico no descartan la posibilidad de advertir actividad eléctrica durante la noche de este viernes. La jornada del sábado iniciará con lluvias y un descenso de la temperatura.

El fenómeno llegará al AMBA durante la madrugada del sábado

El sitio especializado Meteored detalló que un frente frío avanzará entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado por el centro del país, con tormentas de variada intensidad en San Luis, La Pampa, Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires.

Qué es una ciclogénesis y cómo cuidarse

Una ciclogénesis es el proceso de formación de un sistema de baja presión que, al intensificarse, genera fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad. El fenómeno se produce por el desarrollo o la intensificación de una circulación ciclónica en los niveles bajos de la atmósfera.

Las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en las zonas bajo alerta naranja Pilar Camacho�

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones para la población con el objetivo de evitar mayores inconvenientes frente a estos fenómenos. Las pautas principales son:

Buscar refugio en un lugar bajo techo y permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

y permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios. Mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Cortar el suministro eléctrico en caso de identificar riesgo de que el agua ingrese en la vivienda.

en caso de identificar riesgo de que el agua ingrese en la vivienda. Alejarse de postes de luz o cables de electricidad.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

con linterna, radio, documentos y teléfono. En caso de viajar, quedarse en el interior del vehículo, ya que los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitar la circulación por calles inundadas o afectadas.

Suspender las actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse por la intensidad del viento.

por la intensidad del viento. Comunicarse con los organismos de emergencias locales en caso de resultar afectado por el temporal.

La humedad en el Área Metropolitana de Buenos Aires será del 74% fabian-marelli-11419

Alertas naranjas y amarillas en varias provincias

El SMN emitió alertas para sectores del sur, centro y norte del país. Rige un aviso de nivel naranja por vientos intensos en San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja y Catamarca. En estas zonas se esperan velocidades de entre 50 y 75 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los cien.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que estos fenómenos son peligrosos “para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Una alerta amarilla por tormentas intensas afecta a La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Rioja.

Rige una alerta naranja por vientos intensos para San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja y Catamarca fabian-marelli-11419

Se prevé una abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora de manera puntual. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros. Adicionalmente, el SMN anunció un alerta por viento Zonda para cinco provincias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.