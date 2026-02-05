Llega el calor suave y sale el sol: este el pronóstico del tiempo en el AMBA para este fin de semana

El AMBA experimentará en los próximos días con vaivenes térmicos y precipitaciones intermitentes. El jueves será el día más inestable de la semana, pero el fin de semana será a pleno sol y con temperatura agradable.

Clima del jueves: probabilidad de tormentas aisladas durante todo el día

El verano intentará recuperarse en una jornada inestable en todas sus franjas horarias y con viento variable, pero no habrá una llegada significativa de aire caliente. El amanecer fue templado, con 24ºC de piso térmico, cielo mayormente nublado y viento moderado desde el noreste. Desde temprano estaremos expuestos a precipitaciones intermitentes, por lo que es posible que se ligue un duchazo si le toca andar por la calle. A media mañana, el mercurio iniciará su carrera hacia una tarde de calor veraniego al trepar hasta los 31ºC. Así, el verano podría dar una muestra de vida con menos nubosidad y menos viento. De todos modos, la llegada de un frente frío nos dejará un permanente sobrevuelo de nubarrones, por lo que habrá buena sombra. La noche nos dará respiro en un cierre con 26ºC, puesto que ya contará con la circulación de viento desde el sur y dará por finalizado el segmento caluroso de esta semana.

Se esperan tormentes intermitentes a lo largo de todo el jueves Ricardo Pristupluk

Clima del viernes: descenso de temperatura

El viernes volverá a calmarse el termómetro para dejarnos una tarde de calor suave veraniego y devolverle el sol al estuario. Se aguarda por un amanecer con la nubosidad que se irá retirando para mostrar buenos claros en el cielo, con una mínima de 19ºC y viento moderado desde el sudeste que se sentirá muy agradable. El termómetro volverá a tener viento frío como lastre para que no se pase de la raya, lo que lo obligará a rendirse en 29ºC a pesar del pleno sol. De todos modos, la humedad imperante podría dejar sensación térmica más alta y decepcionar a los que esperaron por un descenso más abrupto de la temperatura. La noche estará a salvo y presentará un ambiente mucho más agradable con 23ºC y cielo ligeramente nublado.

Clima del sábado: sol y calor suave

El sábado promete muy buenas condiciones meteorológicas con un día a pleno sol y sin calor intenso. Se aguarda por un amanecer con 19ºC, lo que continuará la tendencia del termómetro de levantarse tarde. La mañana mostrará al cielo completamente despejado con viento leve del norte para desperezar al mercurio. La tarde conservará el firmamento limpio y tendrá una la máxima que se estirará hasta los 30ºC; y así cumplir con su mandato veraniego y con aquellos que tengan planes de pileta, pero sin escalar hasta registros extremos que hagan incómoda cualquier actividad al aire libre. La noche tendrá un giro de veleta para que entre aire más fresco desde el río y ayude al descenso nocturno de temperatura. Se esperan 24ºC al final del día y se mantendrá la estabilidad atmosférica para aquellos que quieran salir.

Clima del domingo: lejos del calor intenso

El domingo repetirá el patrón sinóptico del día anterior, por lo que se podrá esperar otra jornada térmicamente tranquila. El amanecer promete cielo ligeramente nublado, viento moderado desde el norte y mínima de 21ºC. Tendremos un poco más de nubosidad, pero está garantizado otro día donde el sol y el termómetro convivan sanamente. La tarde promete 30ºC, lo que avala cualquier idea para salir un rato de casa. La noche tendrá algunas horas de viento más fresco desde el este, lo que moderará el cierre en 26ºC.

Spoiler alert

Esta semana se vive un sube y baja entre el calor extremo y un descenso de temperatura

La semana que viene copiará la curva de temperaturas de esta semana, aunque con máximas menos estridentes. La tendencia es un lunes y martes calurosos con 32ºC y 33ºC respectivamente, para que luego llueva el miércoles y descienda mucho la temperatura hasta el final de la semana.

Eso es todo amigos. A pesar de que la ola de calor terminó siendo un fiasco, hubo que soportar dos tardes muy calurosas en las cuales el termómetro llegó a tocar los 37ºC. El miércoles sobrecumplió su promesa de traer un alivio, y las altas temperaturas que nos quedan por delante sinceramente no asustan. Festejamos la vuelta de las lluvias, aunque los acumulados han sido bastante pobres. Hoy será la jornada que muestre una mayor exposición a tormentas intermitentes. También será cuando el frío y el calor luchen su batalla final sobre nuestro cielo después de este sube y baja de temperaturas. A su vez, este jueves será la segunda noche con valores cómodos para dormir, como para arreglarnos solamente con el ventilador, promoción que regirá hasta el domingo, inclusive.

@JopoAngeli